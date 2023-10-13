17-летний Максим, раненный в результате обстрела Одессы, прошел курс реабилитации от Фонда Ахметова

Максиму из Тернополя – 17 лет. Десять из них он занимается тайским боксом и сейчас является кандидатом в мастера спорта. В июле 2023 года парень находился на спортивных соревнованиях в Одессе, когда российские войска в очередной раз обстреляли город. От взрывной волны в доме, где он находился, вылетели окна. Подросток получил обломочные ранения: пришлось делать операцию на грудной клетке.

"Здесь все замечательно, я посещаю бассейн, разрабатываю руку. Я полностью не мог ее поднять, а сейчас поднимаю и выпрямляю. Морально отдыхаю — тихо, свежий воздух, намного легче. После завершения реабилитации планирую возвращаться в спорт", — рассказывает парень.

В Одессе Максим готовился к чемпионату Украины. Команда приехала заранее. В момент удара он вышел в коридор арендованной квартиры и получил ранения. Признается, что первым чувством был страх. Минут сорок не могли вызвать скорую из-за проблем со связью. Когда это удалось, парня доставили в больницу и прооперировали. После лечения он уехал на реабилитацию.

"Сын начинает понемногу восстанавливаться. В санатории спокойно, хорошо. Максим ходит на процедуры, в соляную комнату, в бассейны, на массаже. Все очень приветливы. Мы рады, что сюда попали. Я уже вижу результаты - он очень плохо поднимал руку, а сейчас уже держит обе, лучше двигается. Я искренне благодарна Ринате Ахметову за помощь и поддержку, это имеет большое значение для людей. Мы просто счастливы, что есть такой человек", - делится мама Светлана.

К участию в проекте "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Оставить заявку можно по ссылке: akhmetovfoundation.org/s/d3a7be

Уточнение – по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.