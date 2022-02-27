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16 дітей загинуло після вторгнення РФ до України, - Ляшко

Автор: Світлана Мащенко

В Україні за чотири дні агресії загинуло шістнадцять дітей. Медики боролися за їхнє життя, проте врятувати їх не вдалося.

Про це заявив Віктор Ляшко в прямому ефірі телеканалу Рада.

"Четверту добу більшість людей не виходить з лікарень, з операційних, цілодобово надаючи і оперуючи поранених, ми рятуємо життя. Оперуємо і дітей. На жаль, 16 дітей врятувати не вдалося", - розповів голова МОЗ.

Ляшко назва російську армію терористами.

"Це результати того, що робила російська армія, яку не можна назвати армією. Оскільки по медиках, по дітях, по школах, по дитячих садочках стріляє не армія, а терористи. Я вчергове заявляю - це не армія, це терористи", - заявив Віктор Ляшко.

Раніше ми писали, що при обстрілі дитсадка в Охтирці Сумської області загинув охоронець. Поранено співробітницю та двох дітей.

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