15 ярких и освежающих парфюмов от украинских брендов: топ ароматы на весну

Ив Сен-Лоран говорил, что хорошие духи ‒ это как красивое платье, которое хочется носить, породниться с ними, не чувствуя. Весна уже на пороге, и самое время обновить свой гардероб ароматов, наполнить его новыми свежими, яркими и незабываемыми композициями.
Украинские парфюмерные бренды поражают разнообразием и богатством ароматов ‒ от пикантно-восточных до нежно-фруктовых.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило для вас подборку лучших весенних духов, чтобы вы смогли найти свой идеальный аромат для этой весны.
Духи от украинского бренда Sister's Aroma, который создали сестры Даша и Юлия Бурковские в 2018 году. Среди ассортимента товаров магазина ‒ духи, ароматы для дома, кремы для рук, средства по уходу за телом и тому подобное.
Sugar Porn
Если задумываетесь над новым ароматом к весне, обратите внимание на Sugar Porn. Это аромат с "сексуальным звучанием", как его описывают создатели.
Цена ‒ 2 000 гривен.
Духи Sugar Porn (фото: instagram.com/sistersaroma.ua)
Like Cannabis but not
Это аромат унисекс, то есть подходит и мужчинам, и женщинам. Он свежий и одновременно насыщенный, поскольку состоит из цитрусовых ароматов. Парфюм прекрасно подойдет для теплой весны и лета.
Цена ‒ 2 000 гривен.
Духи Like Cannabis but not (фото: sistersaroma.com)
Peonyholic
Именно так безоговорочно пахнет весна, хотя парфюм можно использовать в любое время года. Это цветочные и мускусные ароматы с теплым мускусным шлейфом.
Цена ‒ 2 000 гривен.
Духи Peonyholic (фото: sistersaroma.com)
Это украинский бренд парфюмерии, которые используют швейцарские ингредиенты для создания своих ароматов. Бренд предлагает мужские и женские ароматы, наборы миниатюр и отдельные коллекции.
Cherry Sensation
Это довольно пикантный аромат, который соблазняет запахом спелых вишен, вкусом горького миндаля, акцентом гвоздики и корицы. Однако другие ноты парфюма уравновешивают довольно резкие акценты, делая его более сдержанным и дерзким одновременно.
Цена ‒ 949 гривен.
Intense collection №98
Парфюм дарит ощущение нежности и напрямую говорит о приходе весны. Он сочетает ароматы нескольких весенних цветов, фруктов и древесные ноты для баланса.
Цена ‒ 590 гривен.
Парфюм из коллекции Intense collection есть и для мужчин, и для женщин (фото: instagram.com/evis.ua)
Intense collection №148
Контрастная мужская композиция включает ноты цитрусовых, душистых трав, цветов, дерева и мускуса. Аромат подойдет для любого события и стиля мужчины.
Цена ‒ 590 гривен.
Основной месседж бренда ‒ передавать любовь. Основательница рассказывает, что ее дело ‒ это общепринятое проявление нежности и обращение к любимому человеку. Бренд насчитывает восемь коллекций парфюмов.
Twirl
Женские духи для создания идеального романтического образа. Аромат имеет немножко экзотические нотки, однако они регулируются с помощью экстрактов свежих цветов и ягод.
Цена ‒ 200 долларов.
Парфюм Twirl (фото: brocard.ua)
Treasure
Утонченный аромат для уверенных мужчин. Парфюм отражает тонкости характера сильного человека.
Цена ‒ 200 долларов.
Духи Treasure (фото: brocard.ua)
Seduction
Женский аромат, способный зажечь азарт и возбуждение внутри. Парфюм насыщенный и привлекает внимание обладательницы, носящей его.
Цена ‒ 200 долларов.
Парфюм Seduction (фото: brocard.ua)
Украинский бренд парфюмерии, созданный Александром Черниенко в 2014 году. Все духи изготавливают небольшими партиями, разливают и упаковывают вручную.
LE FIGUIER
Это фруктовый аромат с нотками свежести, которые воссоздают настроение ранней, уже теплой весны.
Композиция аромата ‒ инжирный лист, инжир, сандал, мускус. Цена ‒ 1 980 гривен.
Духи LE FIGUIER (фото: maisondatura.com)
MY PINK PARANOIA
Это парфюм восточного направления, воссозданный в сладкой композиции. Для любителей ярко выраженных запахов и вкусов этот аромат идеально подойдет.
Композиция аромата ‒ миндаль, клубника, кокос, сандал, ваниль. Цена ‒ 4 500 гривен.
Духи MY PINK PARANOIA (фото: maisondatura.com)
VITRAUX
Этот аромат производители сравнивают с витражом, через который тысячами частей проходит солнечный свет. Так и в парфюме на контрасте соединились разные частицы для общей ориентальной композиции.
Композиция аромата ‒ слива, роза, табак, корица, амбра, бобы тонка, мед, ваниль, ветивер, пачули, ладан. Цена ‒ 4 900 гривен.
Парфюм Vitraux (фото: maisondatura.com)
Это первый украинский бренд нишевой парфюмерии, основанный еще в 1993 году. Бренд основал парфюмер, ольфактолог и парфюмерный критик Богдан Зубченко.
В прошлом был директором киевского Guerlain Boutique et Cabine. Став автором многочисленных персональных, а также бутиковых и интерьерных ароматов, Богдан Зубченко основал собственный бренд.
Porichka
Аромат вызывает ассоциацию украинской местности и приятные воспоминания из детства, которые непременно вызовут у вас улыбку. Парфюм имеет цветочно-фруктовый аромат, поэтому идеально подойдет к весне.
Ноты ‒ ревень, смородина, ландыш, абрикосовый и яблоневый цвет, камыш, кедр, ваниль, мускус.
Духи Porichka (фото: bzparfums.com)
Konvalii
Ландыш ‒ это однозначный символ весны, так что и духи с запахом лесного ландыша удачно дополнят ваше весеннее настроение. Аромат яркий, свежий и с приятным шлейфом.
Ноты ‒ иранский гальбан, сицилийский бергамот, лесной ландыш, розовая роза, ветивер, древесный мускус, дубовый мох.
Духи Konvalii (фото: facebook.com/bzparfums)
Arkadiia
В мифах Древней Греции Аркадия ‒ это место беззаботной и радостной жизни, идиллического счастья. В Украине Аркадия ассоциируется с Одессой, поэтому аромат имеет отголоски морского бриза.
Ноты ‒ морской бриз, нероли, виноград белый мускат, белая акация, ветивер, цветы пачули, бобы тонка, дубовый мох, амбра, белый кедр, мускус.
Духи Arkadiia (фото: facebook.com/bzparfums)
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При написании материала использовались источники: сайты и социальные сети упомянутых брендов.