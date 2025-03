15 ярких и освежающих парфюмов от украинских брендов: топ ароматы на весну

Sister's Aroma

Духи от украинского бренда Sister's Aroma, который создали сестры Даша и Юлия Бурковские в 2018 году. Среди ассортимента товаров магазина ‒ духи, ароматы для дома, кремы для рук, средства по уходу за телом и тому подобное.

Sugar Porn

Если задумываетесь над новым ароматом к весне, обратите внимание на Sugar Porn. Это аромат с "сексуальным звучанием", как его описывают создатели.

Верхние ноты ‒ розовый перец.

Ноты сердца -‒ жженый сахар.

Базовые ноты ‒ кашемировое дерево.

Цена ‒ 2 000 гривен.

Духи Sugar Porn (фото: instagram.com/sistersaroma.ua)

Like Cannabis but not

Это аромат унисекс, то есть подходит и мужчинам, и женщинам. Он свежий и одновременно насыщенный, поскольку состоит из цитрусовых ароматов. Парфюм прекрасно подойдет для теплой весны и лета.

Верхние ноты ‒ бергамот.

Ноты сердца ‒ ветивер.

Базовые ноты ‒ амбра.

Цена ‒ 2 000 гривен.

Духи Like Cannabis but not (фото: sistersaroma.com)

Peonyholic

Именно так безоговорочно пахнет весна, хотя парфюм можно использовать в любое время года. Это цветочные и мускусные ароматы с теплым мускусным шлейфом.

Верхние ноты ‒ розовый перец.

Ноты сердца ‒ личи, пион.

Базовые ноты ‒ мускус, кедр, амбра.

Цена ‒ 2 000 гривен.

Духи Peonyholic (фото: sistersaroma.com)

Evis

Это украинский бренд парфюмерии, которые используют швейцарские ингредиенты для создания своих ароматов. Бренд предлагает мужские и женские ароматы, наборы миниатюр и отдельные коллекции.

Cherry Sensation

Это довольно пикантный аромат, который соблазняет запахом спелых вишен, вкусом горького миндаля, акцентом гвоздики и корицы. Однако другие ноты парфюма уравновешивают довольно резкие акценты, делая его более сдержанным и дерзким одновременно.

Верхние ноты ‒ черная вишня, миндаль, ликер.

Ноты сердца ‒ жасмин, роза, слива, вишня.

Ноты базы ‒ кедр, пачули, гвоздика, корица, ваниль, бобы тонка.

Цена ‒ 949 гривен.

Intense collection №98

Парфюм дарит ощущение нежности и напрямую говорит о приходе весны. Он сочетает ароматы нескольких весенних цветов, фруктов и древесные ноты для баланса.

Начальная нота ‒ грейпфрут, лист черной смородины, абрикос.

Нота сердца ‒ ландыш, роза, жасмин.

Конечная нота ‒ древесные ноты, красное яблоко.

Цена ‒ 590 гривен.

Парфюм из коллекции Intense collection есть и для мужчин, и для женщин (фото: instagram.com/evis.ua)

Intense collection №148

Контрастная мужская композиция включает ноты цитрусовых, душистых трав, цветов, дерева и мускуса. Аромат подойдет для любого события и стиля мужчины.

Начальная нота ‒ бергамот, лайм, мандарин.

Нота сердца ‒ лист фиалки, розмарин, жасмин.

Конечная нота ‒ кедр, мускус, сандал.

Цена ‒ 590 гривен.

Soul of Mine

Основной месседж бренда ‒ передавать любовь. Основательница рассказывает, что ее дело ‒ это общепринятое проявление нежности и обращение к любимому человеку. Бренд насчитывает восемь коллекций парфюмов.

Twirl

Женские духи для создания идеального романтического образа. Аромат имеет немножко экзотические нотки, однако они регулируются с помощью экстрактов свежих цветов и ягод.

Верхние ноты ‒ шафран, ананас, листья фиалки, малина, персик.

Ноты сердца ‒ герань, нероли, флердоранж, роза.

Базовые ноты ‒ сандал, пачули, мускус, амбра, ваниль.

Цена ‒ 200 долларов.

Парфюм Twirl (фото: brocard.ua)

Treasure

Утонченный аромат для уверенных мужчин. Парфюм отражает тонкости характера сильного человека.

Верхние ноты ‒ бергамот, цитрусовый фьюжн, лаванда, розовый перец, красные фрукты.

Ноты сердца ‒ герань, гелиотроп, жасмин, самбак, роза, ревень.

Базовые ноты ‒ пачули, ветивер, кристаллы янтаря, цитрусовые, ладан, белый мускус, мох, ваниль.

Цена ‒ 200 долларов.

Духи Treasure (фото: brocard.ua)

Seduction

Женский аромат, способный зажечь азарт и возбуждение внутри. Парфюм насыщенный и привлекает внимание обладательницы, носящей его.

Верхние ноты ‒ давана, ром, герань, кокосовая вода.

Ноты сердца ‒ османтус, флердоранж, жасмин, самбак, тубероза, нероли.

Базовые ноты ‒ сандаловое дерево, ветивер, пачули, амбра, мускус.

Цена ‒ 200 долларов.

Парфюм Seduction (фото: brocard.ua)

Maison Datura

Украинский бренд парфюмерии, созданный Александром Черниенко в 2014 году. Все духи изготавливают небольшими партиями, разливают и упаковывают вручную.

LE FIGUIER

Это фруктовый аромат с нотками свежести, которые воссоздают настроение ранней, уже теплой весны.

Композиция аромата ‒ инжирный лист, инжир, сандал, мускус. Цена ‒ 1 980 гривен.

Духи LE FIGUIER (фото: maisondatura.com)

MY PINK PARANOIA

Это парфюм восточного направления, воссозданный в сладкой композиции. Для любителей ярко выраженных запахов и вкусов этот аромат идеально подойдет.

Композиция аромата ‒ миндаль, клубника, кокос, сандал, ваниль. Цена ‒ 4 500 гривен.

Духи MY PINK PARANOIA (фото: maisondatura.com)

VITRAUX

Этот аромат производители сравнивают с витражом, через который тысячами частей проходит солнечный свет. Так и в парфюме на контрасте соединились разные частицы для общей ориентальной композиции.

Композиция аромата ‒ слива, роза, табак, корица, амбра, бобы тонка, мед, ваниль, ветивер, пачули, ладан. Цена ‒ 4 900 гривен.

Парфюм Vitraux (фото: maisondatura.com)

Bohdan Zubchenko

Это первый украинский бренд нишевой парфюмерии, основанный еще в 1993 году. Бренд основал парфюмер, ольфактолог и парфюмерный критик Богдан Зубченко.

В прошлом был директором киевского Guerlain Boutique et Cabine. Став автором многочисленных персональных, а также бутиковых и интерьерных ароматов, Богдан Зубченко основал собственный бренд.

Porichka

Аромат вызывает ассоциацию украинской местности и приятные воспоминания из детства, которые непременно вызовут у вас улыбку. Парфюм имеет цветочно-фруктовый аромат, поэтому идеально подойдет к весне.

Ноты ‒ ревень, смородина, ландыш, абрикосовый и яблоневый цвет, камыш, кедр, ваниль, мускус.

Духи Porichka (фото: bzparfums.com)

Konvalii

Ландыш ‒ это однозначный символ весны, так что и духи с запахом лесного ландыша удачно дополнят ваше весеннее настроение. Аромат яркий, свежий и с приятным шлейфом.

Ноты ‒ иранский гальбан, сицилийский бергамот, лесной ландыш, розовая роза, ветивер, древесный мускус, дубовый мох.

Духи Konvalii (фото: facebook.com/bzparfums)

Arkadiia

В мифах Древней Греции Аркадия ‒ это место беззаботной и радостной жизни, идиллического счастья. В Украине Аркадия ассоциируется с Одессой, поэтому аромат имеет отголоски морского бриза.

Ноты ‒ морской бриз, нероли, виноград белый мускат, белая акация, ветивер, цветы пачули, бобы тонка, дубовый мох, амбра, белый кедр, мускус.

Духи Arkadiia (фото: facebook.com/bzparfums)

