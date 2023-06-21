15-летняя девочка из Харькова обливает грязью ВСУ и украинцев и цитирует Жириновского (видео)
В Харькове 15-летняя девочка поддерживает риторику "русского мира". Она заявляет, что в Харькове есть "умные" люди, которые не поддерживают ВСУ и борьбу с Россией.
Видео со скандальными сепаратистскими заявлениями появились в сети, хотя свой аккаунт в Instagram несовершеннолетняя харьковчанка закрыла.
Подробности скандала в Харькове
Так, на видео девочка под песню российской группы "Любе" заявляет, что все, кому не нравится ее контент, могут отписаться. Также она цитирует одиозного политика РФ Владимира Жириновского.
В ролике украинцев она называет "недоумками".
"В Харькове есть умные люди, которым не промыли мозги, и скоро вы узнаете, кто на самом деле агрессор", - говорит харьковчанка.
Несовершеннолетняя харьковчанка оскорбляет украинцев и ВСУ (Скриншот)
Также на опубликованных ею фото виднеется украинский флаг, которому девочка показывает средний палец.
Девочка из Харькова ненавидит Украину (фото: instagram.com/yyorsaa)
Как выяснилось, малолетнюю сепаратистку зовут София Стукало. Она рассказывает, что видит в городе много бойцов ВСУ и "иностранных наемников".
Напомним, что в Одессе две женщины набросились на музыкантов за песни на украинском языке.
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