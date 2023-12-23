ua en ru
Сб, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

15-летняя Дарья из Донетчины рассказала свою историю музею "Голоса мирных"

Суббота 23 декабря 2023 17:55
UA EN RU
15-летняя Дарья из Донетчины рассказала свою историю музею "Голоса мирных" 15-летняя Дарья из Донетчины рассказала о реабилитации музея "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

С 15-летней Дашей команда Фонда Рината Ахметова познакомилась в санаторно-оздоровительном центре социальной реабилитации "Изумрудный город", релоцированном из Донбасса на Запад Украины. Здесь живут дети-переселенцы, которые находятся в сложном положении. Некоторым из них некуда возвращаться. Но эти дети верят в чудо и надеются на лучшее.

Чтобы поддержать их, Фонд устроил в Центре новогодний праздник с подарками, во время которого Даша и поделилась своей историей.

Дарья родилась в городе Курахово Донецкой области. Там же нашла и свое увлечение: танцы. Еще в детстве выяснилось, что она имеет способность к этому искусству. Каждый год девушка ездила выступать, регулярно получала разные награды. Всё прервала война.

"Курахово часто обстреливают. Знаю, что недавно прилетело неподалеку от моего дома. Помещение, в котором мы занимались танцами, тоже закрыто. Его тоже повредили во время обстрелов", - рассказывает Даша.

Впрочем, самая тоска - по друзьям и близким. Приближается Новый год, и Дарья четко отдает себе отчет, что ее простая мечта воссоединиться со всей своей семьей пока не сбудется.

"Я привыкла, что Новый год встречаем всей семьей, дружно, за одним столом. Сейчас рядом со мной только часть моей семьи. Я ведь очень хочу снова обнять бабушку, крестных родителей, других самых дорогих мне людей. Просто стоять и обнимать их" , – признается девушка.

Новогодняя акция "Ринат Ахметов – Детям" - это более 20-летняя традиция добра и помощи. В праздничный сезон фонд поздравляет детей-переселенцев, детей из интернатных заведений, детских домов семейного типа; детей, прошедших реабилитацию после ранения; и потерявших родителей на войне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область діти