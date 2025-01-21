15 лучших игр о политике для тех, кто хочет править миром

The Political Process

Игра The Political Process выделяется среди других политических симуляторов благодаря возможности управлять любыми уровнями власти в США - от мэра небольшого города до президента. Игрок может выбрать один из 3,000 округов в 50 штатах, настраивать свои политики (в пределах одобрения избирателей) и внешний вид персонажа.

Несмотря на простоту интерфейса и отсутствие ярких визуальных эффектов, игра впечатляет своей реалистичностью, вниманием к деталям и огромным потенциалом для повторного прохождения.

The Political Process (фото: Game Rant)

Tropico 6

Серия игр Tropico сочетает юмористический подход с возможностью почувствовать себя правителем тропического рая. Несмотря на сатирический тон, в игре присутствует политический процесс: народ может восстать против диктатора, а сверхдержавы времен Холодной войны могут вмешаться, если политика "банановой республики" им не понравится.

Игроку придется балансировать между управлением государством и поддержанием отношений с внешними силами.

Tropico 6 (фото: Game Rant)

Suzerain

Игра Suzerain переносит игрока в роль политика в вымышленной геополитической обстановке 1950-х годов. Действие разворачивается в фантазийном мире, напоминающем Европу, что исключает возможность предугадать события на основе реальной истории.

Первая кампания отключает функцию загрузки сохранений, заставляя игрока тщательно обдумывать свои решения. История баланса между надеждой и цинизмом, насыщенный политикой и проработанным миром, ставит перед игроком сложные моральные и идеологические выборы.

Suzerain (фото: Game Rant)

Europa Universalis 4

Игра Europa Universalis 4, выпущенная в 2013 году, до сих пор активно развивается благодаря регулярным обновлениям, новым DLC и улучшениям. Это историческая стратегия, где игрок управляет страной, начиная со Средневековья и проводя ее через различные исторические периоды вплоть до современности.

Политические интриги являются ключевой частью игры: чтобы выжить и укрепить свою нацию, игроки должны балансировать между войной, экономикой и дипломатией.

Europa Universalis 4 (фото: Game Rant)

Crusader Kings 3

Игра Crusader Kings 3 переносит игроков в мир средневековых правителей, где интриги, захват власти и сложные династические связи становятся обычным делом.

В отличие от других стратегий, здесь даже ресурсы и инструменты управления обладают собственной волей: члены семьи, вассалы и даже придворные шуты могут стать угрозой, которая положит конец правлению вашей династии.

Игроки могут творить уникальные сценарии, например, создать Европу, управляемую монгольской династией гигантов-каннибалов.

Crusader Kings 3 (фото: Game Rant)

Lawgivers 2

Игра Lawgivers 2 идеально подходит для любителей детальной политической симуляции. Она предлагает уникальную возможность участвовать в разработке или защите конституции государства.

Игрокам предстоит вносить поправки, принимать законы, взаимодействовать с лоббистами, участвовать в дипломатических миссиях, регулировать торговлю, развязывать войны и торговые конфликты. Игра глубоко погружается в нюансы политического процесса, которые часто игнорируются в других симуляторах.

Lawgivers 2 (фото: Game Rant)

Frostpunk 2

В игре Frostpunk 2 человечество выживает в суровом ледяном мире, где после апокалипсиса ресурсы, жилье, население и, главное, тепло находятся на грани исчезновения. Как и в первой части, это хардкорный симулятор строительства и выживания, где главная задача игрока - сохранить последние остатки человеческой цивилизации.

Одно из ключевых отличий Frostpunk 2 - внедрение системы совета. События игры разворачиваются спустя 30 лет после первой части, и жители города, возможно, вновь обрели демократию, организовав совет, представляющий разные фракции.

Для принятия законов игроку предстоит вести переговоры с членами совета, что добавляет элемент политической интриги, отсутствовавший в оригинале. Игроки с достаточной политической проницательностью могут даже убедить совет передать им диктаторские полномочия.

Frostpunk 2 (фото: Game Rant)

Rogue State Revolution

В игре Rogue State Revolution игрок берет на себя роль ключевого члена правительства, пришедшего к власти после успешного переворота. Цель - поднять развалины вымышленной ближневосточной страны Басенджи до уровня процветающего государства, избегая народного гнева, влияния внешних сил и пограничных войн.

Игра сочетает элементы стратегии в стиле Sid Meier's Civilization и основы геймплея лучших политических симуляторов. Игрокам предстоит управлять министрами, запускать пропаганду и избегать принятия губительных решений, которые могут подорвать новое правительство.

Rogue State Revolution (фото: Game Rant)

We. The Revolution

Игра We. The Revolution переносит игрока в Париж 1794 года, во времена первых дней якобинской диктатуры и террора после Французской революции. Игрок выступает в роли судьи, который должен выживать в сложной и смертельно опасной политической обстановке, где казни через гильотину стали повседневностью.

Геймплей сочетает пошаговые сражения, сбор улик и построение дел, органично связывая все элементы. Игроку предстоит завоевывать расположение народа и влиятельных личностей, балансировать между мнением своей семьи и собственными моральными принципами, чтобы сохранить голову на плечах.

We. The Revolution (фото: Game Rant)

Twilight Struggle

Игра Twilight Struggle, основанная на одноименной популярной настольной игре, позволяет игрокам взять под контроль одну из двух сверхдержав времен Холодной войны - США или СССР.

Игроки могут соревноваться друг с другом или с искусственным интеллектом, погружаясь в исторические события, которые оживают в виде напряженной политической борьбы. Каждое решение может привести либо к катастрофе, либо к новой возможности, проверяя политическое мастерство игроков.

Twilight Struggle (фото: Game Rant)

Victoria 3

Victoria 3 представляет собой стратегию, в которой игроки должны балансировать между удовлетворением потребностей населения и достижением своих целей, чтобы не потерять легитимность и политический капитал.

Действие игры происходит в эпоху Викторианской эпохи, времени политических и экономических трансформаций, и игрокам предстоит столкнуться с неожиданными последствиями своих решений. Например, фабрики могут стать огромным экономическим стимулом для страны, но политическая сила, которую накапливают их владельцы, может привести к серьезным потрясениям.

Поддержка может исходить не только от политических партий, но и от народных движений. Легитимность, которая обеспечивается демократическими выборами, группами интересов или правителем страны, зависит от ее политической системы.

Victoria 3 (фото: Game Rant)

Frostpunk

В Frostpunk игроки проводят много времени, пытаясь поддерживать работу генератора и обеспечивать жилье для людей, пока погода становится все холоднее.

Чтобы выжить в ледяном апокалипсисе, игрокам придется время от времени отклоняться от своих моральных принципов или рисковать погибнуть от холода.

Хотя Frostpunk не является отражением политики мирного времени и не пытается имитировать ее, те, кто наслаждается преодолением кризисов с жесткими политическими решениями "ради общего блага", оценят темные и тревожные вызовы, которые игра ставит перед игроком.

Frostpunk (фото: Game Rant)