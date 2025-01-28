15 игр для ПК и консолей, которые помогут избавиться от стресса уже сегодня

Stardew Valley

Stardew Valley - это расслабляющий симулятор фермерской жизни, который позволяет игрокам идти в своем темпе. Вы можете заниматься фермерством, общаться с жителями, варить пиво или рыбачить, наслаждаясь спокойной атмосферой.

Также можно стремиться к максимальной эффективности, хотя это может быть более напряженным опытом. Игра не торопит и дает возможность прожить альтернативную жизнь, выбирая свой собственный ритм.

Snufkin: Melody of Moominvalley

Snufkin: Melody of Moominvalley - это игра, основанная на серии детских книг о Муми-троллях, где игрок управляет свободолюбивым странником Снусмумриком.

Вернувшись в деревню Муми-троллей, он обнаруживает, что долина пострадала от действий Бюрократа-Смотрителя парка, который загнал животных в клетки и пытался "приручить" природу.

Игроку предстоит вернуть долине ее естественную красоту, решая простые головоломки, играя музыку для животных, проходя легкие стелс-секции и восстанавливая природный порядок.

Игра отличается акварельным стилем, расслабляющим саундтреком и доброй атмосферой с элементами бунтарства, что делает ее уютной, но с глубоким смыслом.

Jusant

Jusant - это тихая и душевная игра о скалолазании. Игрок управляет персонажем, который поднимается на гигантский каменный монолит, встречая по пути артефакты цивилизаций, ранее населявших эту башню. История затрагивает тему экологической катастрофы и рассказана через записки и дизайн уровней, а не через диалоги.

Игровой процесс построен на физике: каждая рука управляется отдельной кнопкой, что делает подъем реалистичным. Веревка и крюки помогают продвигаться, пока не закончится запас выносливости.

Несмотря на то, что игра больше напоминает вертикальный платформер с заранее заданным маршрутом, она заставляет обдумывать каждый шаг и взаимодействовать с миром. В Jusant нет сражений или риска гибели, что позволяет сосредоточиться на самом процессе восхождения.

Dorfromantik

Dorfromantik - это спокойная головоломка, в которой игрок раскладывает плитки, создавая идиллический сельский пейзаж. Плитки включают разные элементы: леса, поля, реки, железные дороги, дома и другие. Задача - соединять похожие плитки и выполнять небольшие "квесты", чтобы увеличивать свой запас плиток.

Игра не имеет таймера или конечной цели, что позволяет двигаться в своем ритме. Игроку предлагается обдумывать каждую плитку, изучать ландшафт и находить, как все соединяется. Когда плитки заканчиваются, обычно получается красивый пейзаж. Для тех, кто хочет строить без ограничений, доступен отдельный режим.

Little Kitty, Big City

Little Kitty, Big City- это приключенческая игра о том, как быть котом. Главный герой падает с подоконника на улицы японского города и должен найти дорогу обратно. Игра сочетает элементы Stray, A Short Hike и Untitled Goose Game, предлагая низкий уровень напряжения и свободу действий.

Игрок может бродить по городу, переворачивать цветочные горшки, прыгать на птиц, забираться в коробки и мешать прохожим. Несмотря на наличие типичной открытой структуры с заданиями и коллекционными предметами, главной изюминкой игры остаются ее расслабляющий темп.

Captain Toad: Treasure Tracker

Captain Toad: Treasure Tracker - это очаровательный пазл-платформер, где нужно проходить небольшие уровни, похожие на диорамы, чтобы добраться до золотой звезды в конце. В отличие от игр серии Super Mario, здесь нельзя прыгать, поэтому исследование уровней требует находить скрытые пути и сокровища, используя разные ракурсы камеры.

Игра не слишком длинная или сложная, но в традиционном стиле Nintendo постоянно радует новыми идеями, каждая из которых выполнена с той же тщательностью и игривостью. Она более легкая и непринужденная, чем лучшие игры серии Mario, но остается такой же дружелюбной и увлекательной.

Desert Golfing

Desert Golfing - это минималистичная игра про гольф в пустыне. Игроку нужно только определить угол и силу удара, чтобы переместить мяч в лунку, после чего появляется следующая. Никаких ограничений - только бесконечные лунки и простой процесс игры.

Игра может показаться чрезмерно простой, но ее минимализм делает ее почти медитативной. Здесь нет оценок или наказаний - важно только наслаждение самим процессом удара и наблюдением за полетом мяча. Редкие изменения, такие как появление воды, заката или кактуса, кажутся значимыми событиями. Это больше про процесс игры, чем про ее правила.

The Ramp

The Ramp - минималистичная игра о скейтбординге, отличающаяся простотой и свободой. Здесь нет сложных элементов, таких как очки, задания, настройки камеры или интерфейс. Все уровни и персонажи доступны сразу после короткого обучения.

Игра передает удовольствие от движения и момента: разгон, чувство невесомости в воздухе и ускорение при возвращении на рампу. Есть несколько трюков, расслабляющая музыка и отсутствие наказаний за ошибки. Разработчик описывает ее как "цифровую игрушку", что отражает ее суть - она проста, но сосредоточена на ключевом удовольствии от процесса.

Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2 - это симулятор, в котором вы управляете большими грузовиками, путешествуя по упрощенной версии Европы. Ваша задача - доставлять грузы, соблюдать правила дорожного движения, заправлять машину и выполнять заказы вовремя с минимальными повреждениями.

Игра лучше всего ощущается с рулевым контроллером, но он не обязателен. Основное удовольствие - в спокойном процессе вождения: движение по длинным дорогам, музыка на радио, сменяющиеся пейзажи и расслабляющее ощущение пути.

Art of Rally

Art of Rally - стильная гоночная игра с великолепным саундтреком. Модели вождения находятся между симулятором и аркадной игрой: машины ощущаются тяжело и увлекательно, а игровые ландшафты выполнены в ярком, низкополигональном стиле.

В игре есть карьерный режим, свободный режим и онлайн-челленджи, позволяющие настроить уровень сложности под себя. Игра не перегружена сложным интерфейсом и деталями, что позволяет погрузиться в процесс вождения и почувствовать себя в ритме ралли.

Wide Ocean Big Jacket

Wide Ocean Big Jacket - короткая, трогательная и теплая история, рассказывающая о кемпинге молодой пары Брэда и Клоанн, их 13-летней племяннице и ее друге. Это игра о любви, взаимоотношениях и самоопределении, без боевых сцен и глобальных конфликтов.

Время игры - около часа, а ее интерактивность позволяет игроку стать своего рода режиссером, наблюдая за событиями и вовлекаясь в них.

PowerWash Simulator

PowerWash Simulator - игра, в которой вы занимаетесь мощной мойкой объектов в городе Мапкингем. Нет ограничений по времени или баллам, только прогресс для каждого предмета.

Игра предлагает зарабатывать деньги для улучшения оборудования и включает в себя сюжетный режим, который развивается как в прямом, так и в метафорическом смысле.

Unpacking

Unpacking - это игра-головоломка, где вы раскладываете вещи по комнатам в разных домах. Игра почти без слов, но рассказывает историю через окружение, показывая жизнь одного персонажа через разные годы.

Некоторые элементы игры излишне "игровые", например, когда предметы подсвечиваются, если они не на своем месте, но в целом игра дает спокойное чувство удовлетворения.

Please, Touch The Artwork

Please, Touch The Artwork - это набор из трех головоломок, вдохновленных абстрактным искусством. Каждая игра имеет свою концепцию, от воссоздания картин в стиле Мондриана до метафоры жизни в большом городе.

Игра не ставит цели быть сложной, предлагая расслабляющий опыт без таймеров и с возможностью подсказок и перезапуска. Интерес к игре заключается не в решении произведений искусства, а в передаче личных впечатлений разработчика о восприятии искусства.

Zen Bound 2

Zen Bound 2 - игра с простой концепцией, где нужно обвязывать веревкой 3D-структуры, заполняя их краской. Хотя скульптуры могут быть сложнее, чем кажутся, игра требует медитативного подхода, побуждая к медленным размышлениям о физических нюансах объектов.

Это позволяет задуматься о том, к чему мы привязаны в реальной жизни, и предлагает спокойный способ расслабиться.