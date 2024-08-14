14 августа: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя готовить блюда из теста

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Перенос мощей святого Теодозия Печерского - значимое событие в истории Киево-Печерской лавры и православной церкви. Святой Феодосий, один из основателей лавры, был выдающимся церковным деятелем и духовным наставником XI века.

Родился он около 1008 года в Василькове, недалеко от Киева. Уже смолоду Феодосий стремился к духовной жизни, и примерно в 1032 году он стал монахом Киево-Печерского монастыря под руководством святого Антония Печерского. Феодосий был известен своей суровой аскезой, благочестием и настойчивыми усилиями в развитии монастыря.

Феодосий умер 3 мая 1074 и был похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Его мощи стали источником многочисленных чудес, исцеляя многих людей.

14 августа 1091 года состоялось перенесение мощей святого Теодозия в новую каменную церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую он сам помогал построить. По преданию, мощи святого были найдены нетленными, что лишь укрепило его святость и почитание среди верующих. Святой Феодосий Печерский почитается как один из величайших святых Киево-Печерской лавры.

Феодосий Печерский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 14 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться или спорить

Готовить блюда из теста

Отказывать нуждающимся

Употреблять спиртные напитки

Ходить в грязной одежде.

Кроме того, сегодня нельзя готовить блюда из теста, даже если оно постное. Наши предки верили, что нарушение такого запрета может привести к потере финансов.

Народные приметы и традиции этого дня

Сильный ветер - к холодному сентябрю и снежной зиме

Слабый ветер - будет мало осадков осенью

Отцвели розы - ожидайте похолодания

Заря красного цвета - станет ветрено

До сих пор цветут одуванчики - осень будет теплой.

Также по народным обычаям завтра было принято свататься к девушкам, считавшим, что это последний благоприятный летний день, чтобы сделать это.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Владимир, Александр, Алексей, Аркадий, Матвей, Николай, Семен, Федор, Евдокия, Ева.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: