14-летний Сергей из Херсона стал участником смены "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова

Изменения "Блогер Кэмп" организованы Фондом Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны. Здесь подростки отдыхают, укрепляют здоровье, овладевают навыками блоггера. С детьми работают опытные психологи фонда.

На смене с Сергеем познакомился Алексей Суханов, посол музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, ведущий и актер.

Как рассказал ему парень, после деоккупации Херсона семья Сергея застряла на левом берегу Днепра. Однажды к ним вломились русские и арестовали старшего брата. Три или четыре часа его отсутствия показались Сергею вечностью.

"Он мог просто не вернуться вместе с родителями. А на даче я остался один с дедушкой, которому уже 78 лет... Когда я увидел брата на пороге, у меня на глазах навернулись слезы. Где-то полчаса мы стояли, плакали и обнимались", – вспоминает подросток.

Это были не последние испытания. Когда Сергей с мамой сажал на огороде растения, на соседний участок упала мина. Сергей получил осколочное ранение в сторону. К счастью, неглубокое, потому что добраться до больницы было невозможно. Заживление раны заняло четыре недели. Однажды семья решила, что должна эвакуироваться - несмотря на все риски. Они самостоятельно переплыли Днепр на лодке.

"Я не хочу прощать оккупантам их преступление. Я злюсь на захватчиков, унесших у меня счастливую жизнь и мечты", - признается парень.

Он говорит, что сильно изменился во время войны. Раньше был мечтателем, а теперь - человек действия. Сергей мечтает стать нейрохирургом и помогать людям.

"Украина для меня - это народ, несокрушимый духом. Это родная земля. Войну остановить может только победа Украинцев, их сплоченность и сила духа", - уверен парень.

В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили уже около 5 тысяч детей со всей страны.