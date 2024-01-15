14 признаков настоящей дружбы: проверьте насколько сильная связь у вас с подругами

Как оценить свой уровень дружбы

На самом деле можно легко понять, насколько крепка и честна ваша дружба, которую, возможно, вы строили на протяжении всей своей жизни. И для того, чтобы оценить уровень дружбы, есть определенные признаки, но помните, что у вас должны быть собственные критерии и они могут кардинально отличаться.

Оцените что вы делаете вместе

обмениваетесь эмоциями, мыслями и действиями

приятно проводите время вместе

помогаете друг другу морально, и, если нужно, финансово

придерживаетесь личных границ друг друга

можете отложить на второй план свои интересы ради друга.

Признаки настоящей дружбы (фото: Freepik)

О чем вы думаете

доверяете друг другу и чувствуете себя в безопасности

дополняете друг друга

стремитесь поддерживать дружеские отношения

пытаетесь проявлять внимание и уважение.

Что вы чувствуете в присутствии друг друга