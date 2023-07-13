RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

13-е число станет пророческим в жизни этих знаков Зодиака

Гороскоп 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о четырех знаках Зодиака, для которых 13-е июля станет важным, переломным и даже пророческим.

Об этом пишет Telegram-канал Гороскоп і мотивація.

Близнецы

Загляните в сонник, ведь снящиеся в ночь со среды на четверг сны с большой вероятностью окажутся пророческими.

И больше полагайтесь на интуицию, слушайте ваш внутренний голос, сегодня именно он ваш самый главный и надежный советчик.

Лев

Сегодня вам нужно особенно внимательно следить за тем, что вы говорите окружающим. Большой риск сказать лишнее и выдать не только свою, но и чужую тайну.

А также будьте осторожнее с незнакомцами - звезды предупреждают о высокой опасности быть втянутым в какую-нибудь аферу.

Водолей

Вторая половина недели ознаменуется мощным творческим импульсом - вы будете буквально фонтанировать идеями.

Так что постарайтесь извлечь из этого максимальную пользу, не тяните с реализацией замыслов.

Рыбы

Ждите выгодных деловых предложений. Даже если они на первый взгляд покажутся вам не слишком удачными, не торопитесь отказываться.

А вот вечер проведите с семьей, а если живете вдали от родных, займитесь домашними делами - их накопилось немало.

Ранее мы писали о четырех знаках Зодиака среди мужчин, считающихся самыми сильными.

Также читайте, какие пары по знаку Зодиака имеют самую страстную любовь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп