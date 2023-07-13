13-е число станет пророческим в жизни этих знаков Зодиака

Гороскоп расскажет о четырех знаках Зодиака, для которых 13-е июля станет важным, переломным и даже пророческим.
Об этом пишет Telegram-канал Гороскоп і мотивація.
Загляните в сонник, ведь снящиеся в ночь со среды на четверг сны с большой вероятностью окажутся пророческими.
И больше полагайтесь на интуицию, слушайте ваш внутренний голос, сегодня именно он ваш самый главный и надежный советчик.
Сегодня вам нужно особенно внимательно следить за тем, что вы говорите окружающим. Большой риск сказать лишнее и выдать не только свою, но и чужую тайну.
А также будьте осторожнее с незнакомцами - звезды предупреждают о высокой опасности быть втянутым в какую-нибудь аферу.
Вторая половина недели ознаменуется мощным творческим импульсом - вы будете буквально фонтанировать идеями.
Так что постарайтесь извлечь из этого максимальную пользу, не тяните с реализацией замыслов.
Ждите выгодных деловых предложений. Даже если они на первый взгляд покажутся вам не слишком удачными, не торопитесь отказываться.
А вот вечер проведите с семьей, а если живете вдали от родных, займитесь домашними делами - их накопилось немало.
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