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13-летняя девочка спасла жизнь своему отцу во время нападения ХАМАС

Девочка спасла своего отца от ХАМАС (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Хадар бахар из кибуца Беэри всего 13 лет. Во время нападения ХАМАС ей удалось спасти свою жизнь и жизнь своего отца. Ее мама и родной брат погибли у нее на глазах.

Историю этой семьи рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на 11 телеканал "Кан".

Утром 7 октября террористы ворвались в кибуц и довольно быстро добрались до дома Бахар. Семья укрылась в защитной комнате ("мамад"). Однако боевики ХАМАС не сдавались - они забрасывали их гранатами и обстреливали из автомата.

Глава семейства Авида и его 15-летний сын Кармель пытались заблокировать дверь, чтобы террористы не прорвались в укрытие. Оба получили очень тяжелые ранения. Хадар вместе с мамой накладывали жгуты и повязки.

"Мы научились этому по роликам в интернете, а еще у нас в кибуце проводили курсы первой помощи МАДА", - рассказала девочка.

Она пыталась спасти своего брата, но он истек кровью прямо у нее на глазах. Следом погибла и мама - Дана. Хадар поняла, что ей нужно спасти себя и тяжелораненого отца.

"Я притворилась мертвой. Положила на себя чемодан. Когда террористы отходили подальше - снимала его, так можно было дышать", - добавила героиня.

Она не растерялась в критической ситуации и начала рассылать сообщения с телефона всем спасательным службам, указывала их с отцом местоположение, писала военным, просила о помощи. Когда террористы вернулись в дом, снова притворялась мертвой.

Хадар не давала отцу отключиться. Она все время его будила и умоляла: "Не оставляй нас". Она объясняла отцу, что уже связалась с военными, что помощь уже близко.

"Если ты услышишь взрывы, значит, они уже здесь. Еще несколько минут - и мы услышим взрывы, значит, армия уже пришла", - говорила девочка своему отцу.

Они дождались прихода военных и их успели спасти. Папу с дочкой немедленно эвакуировали в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Авида, к сожалению, потерял ногу - ее пришлось ампутировать.

Сейчас он вместе с Хадар проходит реабилитацию и постепенно возвращается к жизни. Они говорят, что хотели бы вернуться в кибуц, но только если "Газы больше там не будет".

Ранее мы рассказывали, что девочка из Беэри, которую считали мертвой, возможно, жива.

А также мы писали, что стали известны детали о гибели Шани Лук от рук ХАМАС.

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