13-річний школяр з особливою жорстокістю побив дівчинку: на її обличчя боляче дивитися

У Рівному 13-річний школяр класу побив дівчинку з паралельного класу. У неї численні травми на обличчі.

Як все сталося

Інцидент стався 13 грудня в школі № 1. Про те, що доньку побив хлопчик, розповіла мама Юлії виданню.

Учениця 7-Б Олександра збиралася додому, однокласниця жартома смикнула її за руку, а та ненавмисно штовхнула стоїть біля неї школяра. Він у відповідь почав її люто бити. Наносив удари руками і ногами з особливою жорстокістю. Ніхто не втрутився і не заступився за дівчинку.

Побої були такими сильними, що дівчинку госпіталізували. Вона смутно пам'ятає, що відбувалося і не може цього розповісти в подробицях.

У Рівному побили 7-класницю (radiotrek.rv.ua)

У дівчинки струс мозку

У дівчинки струс головного мозку і забої внутрішніх органів. Зараз її виписали з лікарні, але 7-класниця продовжує лікування вдома. Відзначається, що вона боїться повертатися в школу і свого кривдника. Батьки хочуть, щоб його виключили зі школи.

Розповідають, що хлопець ходить на боротьбу і живе з бабусею і дідусем. Його мама зараз за кордоном і пообіцяла повернутися на цьому тижні.

Керівництво школи не відповідає на дзвінки журналістів і відмовляється давати будь-які коментарі. До речі, камер фотоспостереження в школі немає.