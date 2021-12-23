13-летний школьник с особой жестокостью избил девочку: на ее лицо больно смотреть

В Ровно 13-летний школьник класса избил девочку из параллельного класса. У нее многочисленные травмы на лице.

Как все произошло

Инцидент произошел 13 декабря в школе №1. О том, что дочку избил мальчик, рассказала мама Юлии изданию.

Ученица 7-Б Александра собиралась домой, одноклассница в шутку дернула ее за руку, а та нечаянно толкнула стоящего возле нее школьника. Он в ответ начал ее яростно избивать. Наносил удары руками и ногами с особой жестокостью. Никто не вмешался и не заступился за девочку.

Побои были такими сильными, что девочку госпитализировали. Она смутно помнит, что происходило и не может этого рассказать в подробностях.

В Ровно избили 7-классницу (radiotrek.rv.ua)

У девочки сотрясение мозга

У девочки сотрясение головного мозга и ушибы внутренних органов. Сейчас ее выписали из больницы, но 7-классница продолжает лечение дома. Отмечается, что она боится возвращаться в школу и своего обидчика. Родители хотят, чтобы его исключили из школы.

Рассказывают, что парень ходит на борьбу и живет с бабушкой и дедушкой. Его мама сейчас за границей и пообещала вернуться на этой неделе.

Руководство школы не отвечает на звонки журналистов и отказывается давать какие-либо комментарии. Кстати, камер фотонаблюдения в школе нет.