ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

13-летний школьник с особой жестокостью избил девочку: на ее лицо больно смотреть

Новина українською →
Ровно, Четверг 23 декабря 2021 13:22
13-летний школьник с особой жестокостью избил девочку: на ее лицо больно смотреть В Ровно мальчик избил девочку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ровно 13-летний школьник класса избил девочку из параллельного класса. У нее многочисленные травмы на лице.

Об этом сообщает Радио Трек.

Как все произошло

Инцидент произошел 13 декабря в школе №1. О том, что дочку избил мальчик, рассказала мама Юлии изданию.

Ученица 7-Б Александра собиралась домой, одноклассница в шутку дернула ее за руку, а та нечаянно толкнула стоящего возле нее школьника. Он в ответ начал ее яростно избивать. Наносил удары руками и ногами с особой жестокостью. Никто не вмешался и не заступился за девочку.

Побои были такими сильными, что девочку госпитализировали. Она смутно помнит, что происходило и не может этого рассказать в подробностях.

13-летний школьник с особой жестокостью избил девочку: на ее лицо больно смотретьВ Ровно избили 7-классницу (radiotrek.rv.ua)

У девочки сотрясение мозга

У девочки сотрясение головного мозга и ушибы внутренних органов. Сейчас ее выписали из больницы, но 7-классница продолжает лечение дома. Отмечается, что она боится возвращаться в школу и своего обидчика. Родители хотят, чтобы его исключили из школы.

Рассказывают, что парень ходит на борьбу и живет с бабушкой и дедушкой. Его мама сейчас за границей и пообещала вернуться на этой неделе.

Руководство школы не отвечает на звонки журналистов и отказывается давать какие-либо комментарии. Кстати, камер фотонаблюдения в школе нет.

Как мы писали ранее, под Кропивницким школьник избил одноклассницу на глазах у всего класса.

Читайте РБК-Украина в Google News
избиение ребенка
LITE
Елена Кравец рассказала о кризисе в отношениях с мужем: были на грани развода
Елена Кравец рассказала о кризисе в отношениях с мужем: были на грани развода