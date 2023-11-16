12 привычных продуктов, которые категорически нельзя есть при аритмии: предостережение от врача

Какие продукты нельзя есть при мерцательной аритмии

"Мерцательная аритмия - это довольно распространенное нарушение нормального ритма сердца, характеризующееся увеличением частоты сокращений отдельных групп мышечных волокон. Особенность этой формы аритмии в том, что предсердия сокращаются чаще, чем желудочки, напоминая эффект "мерцания", - объясняет врач.

При мерцательной аритмии и соответственно нерегулярном сердечном ритме следует следить за рационом.

"Вот несколько продуктов, которые лучше ограничить или исключить из рациона", - советует диетолог.

Соль

Избыток соли способствует повышению давления, что увеличивает вероятность развития мерцательной аритмии. Это также может осложнить лечение симптомов, в результате чего возрастают риски получить инсульт и другие осложнения.

"Самыми опасными являются технологически обработанные продукты. Многие из них могут содержать очень много соли. Сюда относятся хлеб, обработанные мясные продукты (колбаса, сосиски и др.), твердый сыр, консервы, готовые соусы. Старайтесь выбирать продукты с низким содержанием соли и готовьте еду с ее минимальным использованием", - советует Швец.

Злаковые хлопья быстрого приготовления

Такие продукты обычно содержат много сахара, поэтому следует сначала читать их состав на упаковке.

"Этот продукт может иметь до 11 г сахара на одну порцию. Употребляя много сахара, вы можете набрать вес и иметь повышенное кровяное давление, что провоцирует приступы мерцательной аритмии и ее осложнения при постоянной форме. Среди других неочевидных продуктов, содержащих много сахара, - батончики гранола и кетчуп", - объясняет диетолог.

Кофе

Научные данные по кофеину как триггеру мерцательной аритмии неоднозначны. Старые исследования указывают на связь, новые - нет.

"В любом случае следует быть осторожным с кофе. Большое количество кофеина может способствовать повышению давления и частоты сердечных сокращений, провоцируя мерцательную аритмию. Выпивайте не более 2-3 чашек кофе в день. Или перейдите на напиток без кофеина", - советует врач.

Лиственная зелень

Людям с аритмией часто назначают прием препаратов для разжижения крови, чтобы остановить образование тромбов, приводящих к инсульту. Но действие этого лекарства может нарушать высокое содержание витамина К, которого много в листьях салата, шпинате и капусте.

"Следует уточнить у врача, изменяет ли листовая зелень эффективность назначенных препаратов. Если да, врач может скорректировать дозу или изменить препараты", - отмечает Швец.

Грейпфрут

Эти цитрусовые не рекомендуется употреблять при приеме лекарства для контроля сердечного ритма. Грейпфруты и сок из него содержат химические вещества, которые могут изменить способ метаболизма некоторых препаратов, что повышает вероятность побочных эффектов.

Проконсультируйтесь с врачом о безопасности употребления грейпфрута, когда вам назначают новые лекарственные средства.

Красное мясо

"Насыщенные жиры в говядине, баранине и свинине повышают уровень вредного холестерина в крови. Высокий уровень "плохого" холестерина может привести к атеросклеротическому поражению сосудов и мерцательной аритмии, а также увеличить риск инсульта. Выбирайте нежирные куски говядины, свиную вырезку или корейки", - советует врач.

Список полезных и вредных продуктов для сердца (фото: ЦОС)

Сливочное масло

Молочные продукты, производимые из цельного или 2% молока, сливки и сыр также являются источниками насыщенного жира. Лучший выбор для сердца - обезжиренное молоко или с низким содержанием жира молочные продукты. Для приготовления пищи используйте полезные растительные масла, такие как оливковое и льняное.

"Еще худшим вариантом жиров являются трансжиры. Они прячутся в технологически обработанных продуктах, чаще всего в сладкостях и выпечке, под названием частично гидрогенизированный растительный жир. Увидев это среди ингредиентов, разумно отказаться от приобретения такого продукта", - говорит диетолог.

Жареные блюда

Другим источником трансжиров могут быть пончики, картофельные чипсы и картофель фри. В отличие от других жиров, трансжиры наносят двойной удар: повышают плохой холестерин и снижают уровень полезного.

Энергетические напитки

В таких напитках много кофеина, а еще некоторые бренды добавляют "для бодрости" и другие ингредиенты, комбинация которых может быть еще хуже для сердца, чем кофеин.

"В одном небольшом исследовании энергетические напитки вызвали больше изменений в сердечном ритме, чем другие напитки с таким же количеством кофеина. Еще одно исследование связало употребление энергетических напитков с приступами мерцательной аритмии", - говорит Швец.

Морская соль

Эта соль имеет такое же количество натрия, как и поваренная соль. Одна чайная ложка любой соли содержит около 2300 мг натрия - рекомендуемый лимит в день.

Врач советует заменять соль на разные специи и травы, чтобы приправить пищу. Например, добавляйте к курице имбирь, а в супы - паприку.

Белый рис

"Очищенные зерна лишены питательных веществ и растительных пищевых волокон (клетчатки), необходимых для нормального функционирования многих органов, включая сердце. Употребление клетчатки снижает риск сердечных заболеваний, ожирения и диабета 2 типа - состояний, связанных с мерцательной аритмией", - диетолог.

Он советует выбирать коричневый или дикий рис. Цельнозерновые продукты более сытные и уменьшают вероятность инсульта.

Напитки со льдом

Ледяные напитки, которые охлаждают в жаркий день, также могут спровоцировать приступ мерцательной аритмии.

"Результаты недавно опубликованного исследования показали, что может быть связь между употреблением холодного напитка, охлаждением мозга и нерегулярным сердцебиением. Если после употребления холодной пищи или напитка возникает трепет, обратитесь к врачу для получения рекомендаций", - говорит эксперт.

Переедание

Здоровью сердца вредит переедание. Злоупотребление даже здоровой пищей влечет за собой набор веса, что увеличивает риски получить мерцательную аритмию.

"Это также повышает вероятность возврата мерцательной аритмии после определенного лечения, например абляции. При наличии ожирения, когда индекс массы тела составляет 30 кг/м2 или больше, старайтесь сбросить по крайней мере 10% веса тела", - говорит Швец.

Диетолог советует контролировать порции и сократить количество употребляемой пищи. Следует практиковать интервальное голодание с ограничением употребления пищи в течение дня. А еще - старайтесь быть физически активными и спите восемь часов в сутки.