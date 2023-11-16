12 звичних продуктів, які категорично не можна їсти при аритмії: застереження від лікаря

Які продукти не можна їсти при миготливій аритмії

"Миготлива аритмія - це досить поширене порушення нормального ритму серця, що характеризується збільшенням частоти скорочень окремих груп м'язових волокон. Особливість цієї форми аритмії в тому, що передсердя скорочуються частіше, ніж шлуночки, нагадуючи ефект "миготіння", - пояснює лікар.

При миготливій аритмії та відповідно нерегулярному серцевому ритмі потрібно стежити за раціоном.

"Ось кілька продуктів, які краще обмежити чи виключити з раціону", - радить дієтолог.

Сіль

Надлишок солі сприяє підвищенню артеріального тиску, що збільшує ймовірність розвитку миготливої аритмії. Це також може ускладнити лікування симптомів, внаслідок чого зростають ризики отримати інсульт та інші ускладнення.

"Найнебезпечнішими є технологічно-оброблені продукти. Багато з них можуть містити дуже багато солі. Сюди належать хліб, оброблені м’ясні продукти (ковбаса, сосиски та ін.), твердий сир, консерви, готові соуси. Намагайтеся обирати продукти з низьким вмістом солі та готуйте їжу з її мінімальним використанням", - радить Швець.

Злакові пластівці швидкого приготування

Такі продукти, зазвичай, місять багато цукру, тому варто спершу читати їхній склад на упаковці.

"Цей продукт може мати до 11 г цукру на одну порцію. Споживаючи багато цукру, ви можете набрати вагу та мати вищий кров’яний тиск, що провокує напади миготливої аритмії та її ускладнення при постійній формі. Серед інших неочевидних продуктів, що містять багато цукру, - батончики гранола та кетчуп", - пояснює дієтолог.

Кава

Наукові дані щодо кофеїну як тригера миготливої аритмії є неоднозначними. Старі дослідження вказують на зв’язок, нові - ні.

"У будь-якому випадку варто бути обережним з кавою. Велика кількість кофеїну може сприяти підвищенню артеріального тиску і частоти серцевих скорочень, провокуючи миготливу аритмію. Випивайте не більше 2-3 чашок кави на день. Або перейдіть на напій без кофеїну", - радить лікар.

Листова зелень

Людям із аритмією часто призначають прийом препаратів для розрідження крові, щоб зупинити утворення тромбів, які призводять до інсульту. Але дію цих ліків може порушувати високий вміст вітаміну К, якого багато у листі салату, шпинаті і капусті.

"Варто уточнити у лікаря, чи змінює листова зелень ефективність призначених препаратів. Якщо так, лікар може скорегувати дозу або змінити препарати", - зазначає Швець.

Грейпфрут

Ці цитрусові не рекомендується споживати при прийомі ліків для контролю серцевого ритму. Грейпфрути і сік із нього містять хімічні речовини, які можуть змінити спосіб метаболізму деяких препаратів, що підвищує ймовірність виникнення побічних ефектів.

Варто проконсультуватись із лікарем щодо безпечності споживання грейпфрута, коли вам призначають нові лікарські засоби.

Червоне м’ясо

"Насичені жири в яловичині, баранині та свинині підвищують рівень шкідливого холестерину в крові. Високий рівень "поганого" холестерину може призвести до атеросклеротичного ураження судин і миготливої аритмії, а також збільшити ризик інсульту. Обирайте нежирні шматки яловичини, свинячу вирізку або корейки", - радить лікар.

Список корисних та шкідливих продуктів для серця (фото: ЦГЗ)

Масло

Молочні продукти, виготовлені з цільного або 2% молока, вершки та сир також є джерелами насиченого жиру. Кращий вибір для серця - знежирене молоко або з низьким вмістом жиру молочні продукти. Для приготування їжі використовуйте корисні олії, такі як оливкова та лляна.

"Ще гіршим варіантом жирів є трансжири. Вони ховаються в технологічно-оброблених продуктах, найчастіше в солодощах і випічці, під назвою частково гідрогенізований рослинний жир. Побачивши це серед інгредієнтів, розумно відмовитися від придбання такого продукту", - говорить дієтолог.

Смажені страви

Іншим джерелом транс жирів можуть бути пончики, картопляні чипси та картопля фрі. На відміну від інших жирів, трансжири завдають подвійного удару: підвищують поганий холестерин і знижують рівень корисного.

Енергетичні напої

У таких напоях є багато кофеїну, а ще деякі бренди додають "для бадьорості" й інші інгредієнти, комбінація яких може бути ще гіршою для серця, ніж кофеїн.

"В одному невеликому дослідженні енергетичні напої викликали більше змін у серцевому ритмі, ніж інші напої з такою ж кількістю кофеїну. Ще одне дослідження пов’язало вживання енергетичних напоїв із нападами миготливої аритмії", - каже Швець.

Морська сіль

Ця сіль має таку ж кількість натрію, як і кухонна сіль. Одна чайна ложка будь-якої солі містить близько 2300 мг натрію - рекомендований ліміт на день.

Лікар радить замінювати сіль на різні спеції та трави, щоб приправити їжу. Наприклад, додавайте до курки імбир, а в супи - паприку.

Білий рис

"Очищені зерна позбавлені поживних речовин і рослинних харчових волокон (клітковини), необхідних для нормального функціонування багатьох органів, включно із серцем. Споживання клітковини знижує ризик серцевих захворювань, ожиріння та діабету 2 типу - станів, пов’язаних з миготливою аритмією", - застерігає дієтолог.

Він радить вибирати цілозерновий коричневий або дикий рис. Цілозернові продукти ситніші та зменшують ймовірність інсульту.

Напої із льодом

Крижані напої, які охолоджують у спекотний день, також можуть спровокувати напад миготливої аритмії.

"Результати нещодавно опублікованого дослідження показали, що може бути зв’язок між вживанням холодного напою, охолодженням мозку та нерегулярним серцебиттям. Якщо після споживання холодної їжі чи напою виникає тріпотіння, зверніться до лікаря для отримання рекомендацій", - каже експерт.

Переїдання

Здоров'ю серця шкодить переїдання. Зловживання навіть здоровою їжею спричиняє набір ваги, а це збільшує ризики отримати миготливу аритмію.

"Це також підвищує ймовірність повернення миготливої аритмії після певного лікування, наприклад абляції. При наявності ожиріння, коли індекс маси тіла становить 30 кг/м2 або більше, прагніть скинути принаймні 10% ваги тіла", - каже Швець.

Дієтолог радить контролювати порції і скоротити кількість їжі, яку споживаєте. Варто практикувати інтервальне голодування з обмеженням вживання їжі протягом дня. А ще - намагайтеся бути фізично активними та спіть вісім годин на добу.