12 трюков-"разводок", с помощью которых мошенники легко обманывают туристов

"Фальшивый ребенок"

Этот трюк выглядит совершенно невинно: женщина с завернутым в плед младенцем невзначай его выпускает. Когда жертва наклоняется, чтобы поднять ребенка, злоумышленники быстро обыщут его карманы и сумки. Во время этого маневра, другие мошенники могут быть готовы помочь, но на самом деле они также имеют целью обворовать вас.

"Письмо для родителей"

Плохоодетый ребенок подходит к вам со слезами на глазах, прося написать письмо домой. Во время написания этой трогательной истории, он потребует у вас деньги, используя искусную манипуляцию вашими эмоциями. Это может быть очень убедительно, и вы можете почувствовать давление, чтобы помочь, не осознавая, что попадаете в ловушку.

"Находка кошелька"

Когда вы натыкаетесь на кошелек на земле, ваша первая реакция - проверить свой. В этот момент внимательные глаза мошенников наблюдают за вашими действиями, ожидая, чтобы украсть ваш кошелек, пока вы отвлекаетесь. Они могут даже прибегать к действиям, отвлекающим ваше внимание, создавая иллюзию, что они помогают вам.

"Роза для вашей дамы"

Вам могут предложить купить розы по завышенной цене. Если вы откажетесь, женщина начнет вас унижать, заставляя купить цветок, который теперь стоит еще дороже. Часто такой трюк сопровождается давлением со стороны других мошенников, которые могут также вмешаться в ситуацию, создавая чувство вины.

Туристы часто теряются в незнакомых обстоятельствах и теряют бдительность (фото: Freepik.com)

"Браслет дружбы"

Довольно улыбающийся незнакомец предложит обменяться браслетиками. Пока вы заняты, другой мошенник вытащит ваши ценности из карманов или сумки. Этот метод особенно популярен в туристических зонах, где туристы часто проявляют доверие к невинным жестам.

"Находка кольца"

Когда вы считаете, что нашли драгоценность, к вам подходят мошенники с предложением ее продать. Они убеждают вас, что это бесценная вещь, которую носил сам король, пытаясь использовать ваши надежды на благо. Вы можете оказаться под влиянием, и в результате отдать свои деньги за то, что не имеет никакой ценности.

"Фальшивый билет"

Когда вы стоите в очереди за билетами, к вам может подойти мужчина и предложить купить билеты подешевле. Будьте осторожны: часто эти билеты оказываются поддельными, и вы окажетесь без денег и без возможности попасть на событие. Это одна из самых распространенных схем мошенничества на концертах и мероприятиях.

"Пятно на одежде"

Мошенник незаметно проливает жидкость на вашу одежду, после чего другие "доброжелатели" предлагают помощь. Пока вы им доверяете, ваши вещи тоже могут исчезнуть. Этот трюк очень эффективен, ведь туристы зачастую реагируют на такие ситуации с желанием помочь.

Методы воров могут варьироваться от мошенничества до ограбления (фото: Freepik.com)

"Проверка номера"

Двое мужчин в форме стучат в вашу дверь, представляясь служащими отеля. Пока один из вас разговаривает, другой может воровать ваши вещи. Они могут пытаться убедить вас, что это стандартная процедура, чтобы отвести ваше внимание от вашего имущества.

"Бесплатный массаж"

На пляже предлагается бесплатный массаж. Через несколько минут он может оказаться платным, а вас могут заставить заплатить большие деньги. Этот метод часто использует технику манипуляции, чтобы убедить вас, что это была ваша идея.

"Фальшивый полицейский"

Человек в форме может попросить проверить ваш кошелек на наличие поддельных денег. После проверки вы останетесь без купюры, поскольку мошенник украдет ваши деньги, пока вы не будете готовы к этому. Этот трюк обычно работает на доверчивых туристах, не подозревающих об обмане.

"Любовь с первого взгляда"

Девушки могут знакомиться с туристами, приглашая их на ужин. Но прежде чем вы поймете, что произошло, он исчезнет, оставив вас с большим счетом. Эта схема может сопровождаться угрозами или манипуляциями, чтобы заставить вас заплатить.