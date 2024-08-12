12 августа: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя свататься
Сегодня, 12 августа, праздник - православные украинцы чтят память святых мучеников Фотия и Аникиты по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святые мученики Аникита и Фотий были родом из Никомидии. Жили во времена императора Диоклетиана (284-305 гг.), преследовавшего христиан.
Аникита был храбрым воином и служил в войске самого императора. К тому же был христианином и критиковал правителя за недостойные поступки. За это он приказал мучить святого, а после того бросить к зверям на растерзание. Но Аникита оставался живым и невредимым.
У Аникиты был племянник по имени Фотий, который также принял христианство, наследуя старшего родственника. Император попытался уговорить их отречься от веры, но святые отказались. Тогда их привязали к коням, чтобы жестоко убить, но дядя с племянником остались невредимыми. Они не пострадали даже в жаркой бане.
Тогда Диоклитиан приказал сжечь святых в большой печи. Когда Аникиту и Фотия бросили в печь, многие христиане, которые были свидетелями их подвигов, самостоятельно пошли в печь вслед за мучениками. Они окончили свою жизнь с молитвой на устах и твердой верой в сердце. Рассказывали, что тела святых не пострадали от огня, даже волосы остались невредимыми.
Целители Фотий и Аникита (изображение: orthodox.vinnica.ua)
Что нельзя делать сегодня, 12 августа
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Спорить, кричать на родных
- Отказывать в помощи, когда просят
- Устраивать громкие празднества.
Также не стоит свататься, потому что в этот день парня будет ждать отказ, или во время подготовки к свадьбе появятся проблемы и преграды. Молодым девушкам сегодня советовали не ходить возле церкви, иначе они рискуют остаться одинокими на всю жизнь.
Сегодня стоит найти время для молитвы. Обычно у Аникиты и Фотия просят крепкого здоровья, семейного счастья и защиты от войны и природных катаклизмов.
Народные приметы и традиции этого дня
- Утром иней и заморозки - к богатому урожаю озимых
- Весь день пасмурное небо - бабье лето будет коротким
- Много росы утром - еще неделю будет хорошая погода
- Началась гроза - осенняя пора задержится надолго
- Над лесом стоит туман - скоро начнется дождь.
По старым обычаям, 12 августа нужно начинать сеять озимые культуры. Кроме того, сегодняшний день подходит для уборки в кладовых или других помещениях, где вы планируете хранить овощи и консервацию на зиму.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Александр, Алексей, Вячеслав, Василий, Антон, Аркадий, Герман, Дмитрий, Ефим, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Иван, Илья, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный День молодежи
- Всемирный день слона
- День виниловых пластинок.
Раньше мы рассказывали о церковных запретах и правилах: зачем они и почему считаются важными.
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При написании материала были использованы источники: Большая украинская энциклопедия, УПЦ Благовест, Sogodni Svyato, Википедия.