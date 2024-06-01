12 вещей, которые мужчины начинают делать, когда влюбляются

Следит за модой

Ваш мужчина вдруг знает все тренды? Если он начинает носить розовые носки, возможно, он влюблен… или просто думает, что женщинам нравится розовый. Но влюбленный мужчина пытается выглядеть привлекательно, потому на свидание он собирается очень тщательно.

Планирует будущее

Он начинает говорить об общих планах, даже если это означает посещение свекрови каждые выходные. Не обязательно такие разговоры будут о свадьбе или общих детях, но если вы слышите что-то о том, что он хочет тебе показать место у моря, которое вызвало восторг, а зимой обязательно махнуть в горы - это именно то.

Уделяет время

Он находит время для вас, даже если это означает пропуск футбольного матча. Да, это серьезно. И он готов приехать даже, когда было много работы и он измучен. Но время вместе - самое дорогое.

Беспокойство

Он заботится о вас, даже когда вы просто кашляете. "Тебе нужен врач? Я уже вызываю скорую!"

Делитесь личным

Он делится своими секретами, даже теми, которые вы не хотели бы знать. "Ты знала, что я когда-то съел паука на слабо?"

Защита

Он становится вашим личным телохранителем, даже если самая большая угроза - это комар.

Жертвы

Он готов отказаться от своих интересов… ну, по крайней мере, от некоторых из них. "Хорошо, мы можем посмотреть твой сериал вместо футбола… но только одну серию!"

Поддержка

Он поддерживает ваши увлечения, даже если это значит учиться вязать носки. И обязательно будет говорить, что у вас все получается отлично.

Выражает чувства

Он говорит "Я люблю тебя" так часто, что вы начинаете подозревать, что это новый пароль от Wi-Fi.

Подарки и сюрпризы

Он делает подарки, которые иногда могут быть… ну очень неожиданными. "Сюрприз! Я купил тебе новый перфоратор!"

Вовлечение в свою жизнь

Он приглашает вас в собственный мир, даже если это значит делиться пультом от телека. Или же два часа терпеливо объясняет, кто в его любимой игре на компьютере хороший, а кто плохой.

Слушает

Он становится лучшим слушателем, даже когда вы рассказываете обо всех сериях "Друзей", которые вы просмотрели в десятый раз.

"Влюбленность может заставить мужчин делать удивительные и замечательные вещи, но главное - это всегда сохранять чувство юмора и не бояться смеяться вместе!" - подчеркивает эксперт.