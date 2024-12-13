12 полезных расширений Chrome в 2024 году по версии Google, которые сделают ваш браузер еще мощнее

Если вы пользуетесь Google Chrome, то наверняка знаете, как расширения могут улучшить ваш опыт работы с браузером. В 2024 году Google выделил двенадцать инструментов, которые поднимают производительность, удобство и функциональность на новый уровень.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Увеличение громкости любой открытой вкладки

В ситуации, когда многие сайты используют громкое автовоспроизведение рекламы, иногда можно встретить видео с очень низкой громкостью, едва различимой. Расширение Volume Master помогает решить эту проблему, позволяя увеличить уровень громкости любой открытой вкладки до 600 процентов.

Найдите лучшие предложения на ваши любимые товары

Keepa - отличное расширение для браузера, созданное для тех, кто ищет выгодные скидки. Оно показывает графики изменения цен на товары на Amazon и eBay, помогая понять, действительно ли предложение выгодное.

Полезно держать его под рукой во время крупных распродаж или использовать, чтобы оценить, пришло ли время приобрести товар, который вы давно присмотрели.

Применяйте лучшие купоны автоматически

CouponBirds - это еще одно полезное расширение для шопинга. Оно экономит ваше время, автоматически находя и применяя лучшие промокоды на большинстве популярных сайтов для покупок.

Сделайте просмотр видео удобнее

Turn Off the Lights автоматически затемняет все вокруг видео на YouTube, оставляя только сам плеер, а также имеет множество дополнительных функций.

Организуйте свои задачи с помощью списка дел

С помощью Todoist вы можете добавлять задачи или страницы в свой список и отмечать выполненные пункты.

Украсьте новую вкладку

Momentum помогает преобразить вашу новую вкладку в нечто красивое и полезное. Оно автоматически выбирает успокаивающие обои, позволяет устанавливать таймеры фокуса и помогает отслеживать задачи.

Настройте внешний вид веб-сайтов

Если вам надоел привычный дизайн сайтов, Stylish для Chrome предложит разнообразные темы, позволяющие изменить их внешний вид. Вы можете выбирать из готовых стилей сообщества или создавать свои собственные.

Сохраняйте информацию в Evernote

Evernote Web Clipper - полезное расширение, несмотря на снижение популярности самой платформы. Оно позволяет сохранять веб-страницы и PDF-документы, удаляя лишние элементы, чтобы их было легче читать. Для альтернативы можно рассмотреть Obsidian's web clipper.

Развлекайтесь прямо в браузере

Ice Dodo - это увлекательная космическая игра в жанре паркура, доступная прямо из Google Chrome. Расширение позволяет запускать игру кнопкой в панели инструментов и предлагать множество уровней для долгих развлечений.

Расширение для перевода в Chrome

Immersive Translate поддерживает интеграцию популярных переводчиков, таких как Google Translate или DeepL, позволяя переводить веб-страницы, PDF-документы и даже субтитры видео. Это отличный инструмент для работы с трудно переводимым контентом.

Используйте команды для ускорения набора текста

Text Blaze позволяет создавать команды, которые превращаются в длинные фразы, такие как /thanks, заменяемые на заранее заданный текст.

Автоматизируйте браузерные задачи с помощью ИИ

Bardeen связывается с вашими ежедневными сервисами и помогает создавать рабочие процессы под ваши нужды, например, экспортировать списки сотрудников из LinkedIn в Google Sheets, или использовать готовые сценарии для повышения продуктивности.