11 профессий, которые разрушают даже самые счастливые браки: тревожный список

Терапевты, психологи и консультанты

У них лучшие инструменты для поддержки других, но дома они часто становятся неконтролируемыми критиками. Их опыт мешает им быть "просто мужем или женой", а не ментором.

Работа с частыми командировками

Длительное отсутствие разрушает интимность. Супруги привыкают к жизни на расстоянии, и это часто ведет к эмоциональному отчуждению.

Работа, которая нарушает семейные дни

Любая работа или карьера, которая не соответствует потребностям вашего партнера, может разрушить брак. Например, если вы оба врачи и часто опаздываете домой или просыпаетесь по вызову ночью, это может не иметь влияния на ваш брак. Потому что оба понимают тонкости профессии.

Однако, если один из вас должен спать уже в 20:00, чтобы успеть на работу в 6:00, может быть критически важно, чтобы не беспокоили телефонные звонки после 20:00. И чтобы было время общаться, иначе один спит, когда второй пришел с работы, и уходит утром, когда партнер еще видит сны.

Когда один из партнеров работает по ночам или рано утром, бытовая гармония исчезает. Напряжение из-за не стыковок в режимах накапливается и взрывается конфликтами.

Недвижимость

Работа риелтора - это доступность круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году, лично или по телефону. А самые крупные сделки и особые встречи должны происходить почему-то именно тогда, когда риелтор решил поехать в отпуск с семьей.

Работа с длинным рабочим временем

Любая работа, которая отвлекает вашего партнера от здорового баланса между работой и личной жизнью, может усложнить вашу жизнь. Иногда это профессии, которые требуют 10-12 часов в день и работу в выходные. Так бывает у юристов, консультантов, бухгалтеров во время налогового сезона.

Кроме того, частые поездки за город могут быть стрессовыми для женатого партнера, если он часто оказывается в одиночестве и чувствует себя брошенным. Длительный рабочий день может поставить под угрозу отношения с партнером и брак (фото: Getty Images)

Работа с высоким ожиданием общества

Руководители некоммерческих организаций, политики и духовенство имеют жизнь, подобную "аквариуму", когда избиратели или прихожане ожидают, что вся личная жизнь будет напоказ и эту семью будут брать как образец одобрения.

Они "на виду", и от их семей ожидают публичной образцовости. Это создает давление, с которым не каждый партнер справляется.

"Один раввин как-то рассказал мне, что он помнит, как стоял на кухне с бейсбольной перчаткой, ожидая, пока его отец-раввин поиграет с ним. Казалось, что раввина всегда звали на похороны или собрание, и у него никогда не было времени, чтобы поиграть с сыном", - рассказал карьерный коуч Джефф Саперштейн.

Ряд ожиданий от других и давление на семью, чтобы она адаптировалась к круглосуточным обязанностям, могут привести к отчуждению и обидам. Цена, которую приходится платить за карьеру, предусматривающую много путешествий, постоянное дежурство и примерное поведение для каждого члена семьи, разрушает брак и семью.

Духовные искусства и работа с энергией

Партнер по браку может иметь большие трудности с принятием того факта, что их половинка зарабатывает на жизнь гаданием на Таро, общается с умершими родственниками или занимается энергетическим исцелением. Углубление в эзотерику или магию может действительно нарушить связь с партнером, который далек от этих сфер.

Собственный бизнес

Основатели и предприниматели должны полностью сосредоточиться на своей карьере, чтобы бизнес стал успешным. И часто это происходит в ущерб семье. Трудно поддерживать стабильные отношения с человеком, который большую часть суток проводит в офисе, деловых поездках, встречах, а дома постоянно просматривает деловые бумаги и говорит по телефону.

Работа по реагированию на чрезвычайные ситуации

Карьера спасателей, полицейских, пожарных, парамедиков - увлекательная и полезная. И их партнеры ценят чувство долга, умение и мужество, которые их половинки демонстрируют ежедневно. Но кроме преимуществ существуют еще и трудности, присущие таким работам и таким парам.

Работа спасателей предусматривает длительные смены и непредсказуемую работу в чрезвычайно напряженных условиях. Сон партнера может быть нестабильным, что негативно влияет на настроение и самочувствие.

А когда герои не на службе, они могут быть сильно истощены, чтобы заниматься домашними обязанностями и реагировать на что-то эмоционально. Их партнеры могут от этого страдать.

А еще работа в чрезвычайных ситуациях может быть рискованной, и поэтому мужья или жены часто волнуются, что с их близкими что-то произойдет трагическое. Еще один аспект - преодоление ПТСР, который проявляется в отношениях и оставляет партнера растерянным, расстроенным и неуверенным. Работа спасателя очень важна, но и она может помешать счастью в отношениях (фото: Getty Images)

Работа с постоянными изменениями

Нестабильность, адаптация к новым условиям, страх потери работы - все это переносится в дом. И нарушает семейное равновесие.

Когда один из партнеров зарабатывает значительно больше денег и, вероятно, имеет больше внешних обязанностей, чем другой, возникают связанные с этим психологические и межличностные проблемы и потребности в адаптации. Это часто касается ухода и воспитания детей.

Любая работа, где приоритеты не в порядке

Проблема не в самой работе, а в том, что у вашего партнера перекошены жизненные ориентиры. Если работа стоит выше семьи или собственного здоровья - брак попадает в зону турбулентности.

Правильный порядок приоритетов: Бог, Я, Супруги, Дети, Карьера.

И нет, это не эгоизм. Это как с кислородной маской в самолете - сначала на себя, потом на ребенка. Если вы выгорели или себя обесцениваете, вы не сможете быть полноценным партнером или отцом.