11-річна українка з рідкісним діагнозом встановила світовий рекорд: ніхто не міг побити 70 років!

Коли дівчинці було чотири роки, вона потрапила в циркову студію. Тепер же Богдана - рекордсменка України і світу.

На сцені дівчинка показала номер в жанрі каучук еквілібр, показавши чудеса гнучкості. Коли Богдана закінчила, глядачі аплодували їй стоячи.

Але це ще не все. Дівчинка побила так званий рекорд сестер Росс, піднімаючи зубами яблука, вигинаючись назад. За хвилину вона впоралася з 16-ма фруктами, перевершивши досягнення американок 1944-го року.

Вона встановила не тільки рекорд України, а й світовий рекорд!

Фото: Богдана Ткаченко стала світовою рекордсменкою (прес-служба)

Грандіозне шоу "Україна має талант" вже п'ятий випуск радує глядачів шоу, в якому беруть участь обдаровані українці. Проект відновився після чотирирічної перерви.

Суддями цього разу стали Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. А в останньому випуску до них приєднався наш чемпіон Жан Беленюк.

Шоу показує телеканал СТБ суботніми вечорами.