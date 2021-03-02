11-річна школярка в Рівному прийняла 40 таблеток: поліція розслідує доведення до суїциду

Дівчинка зараз знаходиться в реанімації. За словами лікарів, загрози життю немає, стан задовільний.

Ювенальні поліцейські попередньо встановили, що причиною такого вчинку стали непорозуміння на побутовому ґрунті. При цьому в сім'ї конфліктів не виникало.

Також зазначається, що дівчинка у жодних групах в соціальних мережах участі не брала.

За фактом інциденту було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 (доведення особи до замаху на самогубство, вчинене щодо неповнолітнього) КК. Нині триває ретельна перевірка.

Як пише місцеве видання Rivne.online, лікарів викликала мама школярки. Так, дівчинка випила 40 таблеток ще 27 лютого, але зізналася про це їй лише наступного дня, 28-го.

"Питання про притягнення батьків до кримінальної відповідальності за результатами досудового розслідування", - заявив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк.

Нагадаємо, що парацетамол - лікарський засіб, анальгетик та антипіретик з групи анелідів, має жарознижувальну дію. Він продається в аптеках без рецепта.

Зауважимо, що в лютому в Україні сталося одразу кілька НС, пов'язаних з отруєннями неповнолітніх таблетками. В деяких випадках діти ставали жертвами небезпечних челленджів в соцмережах, зокрема в TikTok, де учасників груп підштовхували прийняти велику кількість препаратів.