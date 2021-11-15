11-річна вагітна із Закарпаття шокувала правдою про батька своєї дитини: йому 46 років

У селі Гать Закарпатської області 11-річна дівчинка Біана чекає дитину . У поліції відкрили кримінальну справу за даним фактом, і батьки спочатку повідомили, що батько майбутнього малюка – 14-річний хлопець.

11-річна вагітна розповіла правду про те, хто ж насправді батько її малюка в програмі " Стосується кожного ".

З'ясувалося, що батьки спеціально придумали брехню про 14-річного підлітка, з яким у Біани були стосунки. Вони боялися розправи. Справжній батько - 46-річний співмешканець матері дівчинки, який родом їх Херсонської області.

Як пояснила сама Біана, вона не хотіла, щоб 46-річного Олександра посадили через неї у в'язницю. Чоловік нібито зараз допомагає родині та навіть надіслав дівчинці телефон.

"Я йому говорила, що мама нічого не знатиме. Я ж не думала, що завагітнію", - зізналася Біана.

А ось мама 11-річної вагітної була в курсі, від кого завагітніла її дочка. Вона не стала повідомляти про це поліції, оскільки Олександр почав їй погрожувати.

"Він погрожував мені, що, якщо я що-небудь розповім поліції, він разом зі своїми братами приїде і заріже мене і мою сім'ю. Якщо мої односельці або родичі будуть виступати проти нього - він теж їх заріже. Також говорив, якщо вийде з в'язниці та Біана буде заміжня, так він і її вб'є. Я зараз відчуваю себе в безпеці, тому і зважилася про все розповісти", - розповіла жінка.

Вагітну Біану можуть забрати з сім'ї

Начальник служби у справах дітей Олександрія Сандварі повідомила, що нова інформація є приводом для того, щоб вилучити Біану з сім'ї. За її словами, мати дівчинки більше турбує доля її співмешканців, а не дочки.

А ось 46-річний Олександр свою провину не визнає і каже, що нічого не знає ні про вагітність, ні про всю ситуацію в цілому. Хоча сусіди Олександра підтверджують, що Біана разом з мамою прожили майже три роки в Херсонській області.

Поліція проводить розслідування

У Закарпатській області співробітники правоохоронних органів проводять розслідування за фактом зґвалтування 11-річної дівчинки та намагаються встановити, хто ж насправді є батьком майбутньої дитини.

11-річна вагітна із Закарпаття шокувала правдою про батька дитини