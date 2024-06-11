11 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя устраивать пикники

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Вартоломей, также называемый Нафанаилом, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Он был близким другом апостола Филиппа.

В Новом Завете Вартоломей упоминается в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Деяниях апостолов. После Вознесения Иисуса он проповедовал в разных странах, таких как Индия, Месопотамия, Ликаония и Армения. Есть свидетельства, что он перевел Евангелие от Матфея на язык народа Индии.

Вартоломей погиб мученической смертью. По одной из версий, его распяли вверх ногами, затем сняли с креста и содрали с него кожу заживо. По другой версии, его обезглавили. Это, вероятно, произошло в Армении.

Апостол Варфоломей (иллюстрация: Википедия)

Варнава, первоначально известный как Иосиф, был одним из 70 учеников Иисуса и проповедовал вместе с апостолом Павлом. Он являлся важной фигурой в раннем христианском движении.

Родом из Кипра, он принадлежал к племени Левия. Апостолы изменили его имя с Иосифа на Варнаву, что означает "сын поощрения" или "сын утехи". Варнава привел Павла к апостолам после его обращения, когда те еще боялись Павла из-за его преследования христиан. Он также сопровождал Павла в его первой миссионерской поездке.

Варнава активно проповедовал Евангелие на Кипре, в Антиохии и других местах. Он был одним из главных миссионеров в ранней церкви. В какой-то момент Варнава и Павел поспорили из-за Иоанна Марка, поэтому они разделились: Павел взял с собой Силу, а Варнава - Марка. Варнава погиб мученической смертью на Кипре, где его избили камнями.

Святой Варнава (иллюстрация: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 11 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

запрещено ссориться, особенно супружеским парам, чтобы не испугать свое счастье

нельзя брать и давать деньги в долг - весь год будешь бедным

лучше не собирать лекарственные травы -– их может отравить нечистая сила

не стоит считать в этот день монеты, потому что останешься без денег

нельзя слушать и рассказывать о чужих болезнях - они могут появиться у вас

Также не рекомендуется устраивать пикники. Наши предки верили, что в этот день на лужайках собирается нечистая сила, и встреча с ней может довести человека до безумия.

Сегодня лучше провести день в кругу семьи и близких людей. Суеверия рекомендуют гулять по лесу, собирать ягоды, которые сейчас начинают активно появляться. А чтобы получить удачу от святых, надо простить родным все их грехи.

Народные приметы и традиции этого дня

если ночью было тепло - будет жаркое лето

утро с облаками - к обеду придет дождь

слышен гром сегодня - на добрую рыбалку

утром собирается туман над водой - будет много грибов

ясная погода, но ласточки не летают - на дождь

утром пчелы не летают на поле - к обеду будет дождь

Также по народным обычаям сегодня важно помириться с тем человеком, с которым вы находитесь в ссоре. Если у вас нет возможности встретиться, можно написать или позвонить по телефону. Важно сделать это до заката, чтобы этот поступок привлек в вашу жизнь благополучие и удачу.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Мария, Варфоломей.

По гороскопу люди, которые родились сегодня -Близнецы .

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: