106-летняя женщина дала четыре совета, как прожить долгую насыщенную и счастливую жизнь

Долгожительница Кэти Макрей родилась возле Лондона в 1917 году, когда бушевала Первая мировая война. Она бросила школу в 15 лет и начала работать секретарем. В 1965 году она вместе с мужем переехала в Австралию, так как там стал жить ее сын.

Кэти не думает, что есть какой-то особый секрет в том, что она так долго прожила. Но она советует людям жить полной жизнью - она всегда так делала.

После смерти мужа она 18 лет прожила в специальном поселении для престарелых, а в августе 2023 переехала в дом для престарелых в Квинсленде. Кэти Макрей является членом Клуба долгожителей, который проводит мероприятия для жителей дома старше 100 лет и собирает истории их жизни.

"Мой совет людям - жить полной жизнью, улыбаться и просто наслаждаться всем, что встречается на вашем пути", - говорит долгожительница.

Кэти Макрей отпраздновала 106 день рождения (скриншот)

Садоводство

"Я люблю заниматься садоводством и всегда этим занималась с детства. Я помогала отцу, когда мы переехали в новый дом. На всей улице проходил конкурс садоводов, и мы выиграли приз, когда мне было 12 или 13 лет", - рассказывает Кэти.

Она продолжала заниматься садоводством на протяжении всей своей жизни, в том числе посадила все растения в своем центре по уходу за престарелыми и выиграла конкурс "Лучший в выращивании" за домашний английский сад.

Исследователь Дэн Бюттнер сказал, что такое занятие особенно полезно для долголетия, так как обеспечивает ежедневные физические упражнения, подвергает людей воздействию витамина Д от солнца и обеспечивает свежие овощи.

Кстати, садоводство - развлечение для многих жителей Окинавы, региона Японии, где люди регулярно доживают до 100 лет.

Игра в боулинг

Макрей регулярно играет в боулинг, игру на газоне, похожую на боччи или петанк, а недавно участвовала в соревновании с другими деревнями для пенсионеров. Она сказала, что надеется, что в ее нынешнем доме скоро установят коврик для игры в боулинг, чтобы она могла еще больше общаться с другими жильцами.

"Играть могут даже люди в инвалидных колясках", - добавила Кэти.

Считается, что регулярные физические упражнения являются ключом к продлению вашего здоровья, но не обязательно ежедневно ходить в спортзал, чтобы оставаться активным. Пожилые люди много гуляют, поднимаются по лестнице, занимаются групповыми видами спорта.

Работа и занятость

Макрей проработала секретарем большую часть своей жизни, как в Великобритании, так и в Австралии. А когда вышла на пенсию, то занималась землей, которой владела вместе с мужем. Еще она взяла на себя функцию комитета в своей деревне для престарелых, организуя шоу, парады и походы в театр.

Поддержание активности мозга считается ключом к долголетию, подобно физическим упражнениям и здоровому питанию. Исследователи утверждают, что работа как можно дольше была обычным явлением для долгожителей.

Продолжайте улыбаться

"Недавно, когда я пошла в супермаркет, и кто-то подошел ко мне, я улыбнулась, чтобы посмотреть, что произойдет. Мне улыбнулись в ответ, и я сделала так несколько раз, и внезапно женщина остановилась и сказала: "Мне понравился разговор с тобой", - рассказала Макрей.

Она советует просто улыбаться, быть счастливыми и наслаждаться жизнью.

Исследователи обнаружили, что долгожители склонный искать положительную сторону, быть благодарными за то, что у них есть, и активно развивать свои отношения. Поэтому позитивный настрой - еще одна ключевая привычка для долголетия.