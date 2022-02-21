"1000 нових супердрузів для онкохворих дітей": в Україні провели благодійний радіомарафон

До всесвітнього Дня онкохворої дитини фонд "Таблеточки" разом з "Радіо НВ" та "АЛЛО" провели благодійний радіомарафон, який залучив 1000 людей для регулярної допомоги онкохворим дітям.

До всесвітнього Дня онкохворої дитини фонд "Таблеточки" разом з "Радіо НВ" та "АЛЛО" провели другий благодійний радіомарафон, який залучив 1000 людей для регулярної допомоги онкохворим дітям.

Про це повідомляють організатори заходу.

Протягом двох днів у студії "Радіо НВ" представники фонду разом з друзями та амбасадорами фонду говорили про проблематику дитячого раку в Україні та важливість і зручність регулярної допомоги дітям з онкозахворюваннями.

До команди супердрузів - людей, які роблять власний регулярний внесок в системну боротьбу з дитячим раком - завдяки радіомарафону приєдналося 1000 людей, які оформили регулярну допомогу на майже 240 тисяч гривень.

Партнером акції стала компанія "АЛЛО", яка додала 260 тисяч гривень, щоб діти отримали життєво важливої допомоги на пів мільйона гривень.

Зазначимо, що щороку в Україні виявляють близько тисячі нових випадків дитячого раку. В розвинутих країнах виживає понад 80% онкохворих дітей, в Україні - половина. Саме регулярна допомога дозволяє дітям отримувати життєво необхідну допомогу вчасно. Що вкрай важливо, адже перерви у процедурах або прийомі медикаментів можуть звести нанівець все пройдене до цього лікування.

Лікування дитячого раку потребує комплексного і системного підходу. Онкохворі діти потребують дуже різної допомоги на кожному етапі лікування. Тому щомісячні внески - це не лише гарантовані ліки, а і психосоціальна підтримка родин, покращення умов для перебування в онковідділеннях по всій Україні, навчання медичного персоналу, захист інтересів дітей на рівні держави, реабілітація та підтримка паліативних пацієнтів. Саме завдяки супердрузям системні зміни стають можливими.

"Рак - перша серед хвороб причина смертності дітей в усьому світі. Це серйозний виклик для української медицини та суспільства в цілому, він потребує стратегічного підходу. Держава не завжди в змозі закрити всі потреби онкохворих дітей. Тому від імені підопічних і команди фонду висловлюю щиру вдячність нашим чуйним благодійникам і потужним партнерам! Завдяки їхній регулярній підтримці стають можливими важливі системні зміни у сфері дитячої онкології", - коментує виконавчий директор фонду "Таблеточки" В'ячеслав Биков.

"Вдруге національний маркетплейс АЛЛО підтримує Радіомарафон, який проводить БФ "Таблеточки" заради пошуків нових супердрузів із системної допомоги дітям. І другий рік поспіль я переконуюся в тому, що українці – дуже чуйна нація. Тішить, що до марафону приєдналися і клієнти АЛЛО. Завдяки нашим спільним зусиллям з фондом та радіостанцією, підопічні фонду отримали 500 тисяч гривень допомоги для боротьби за життя", - зазначив Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК "АЛЛО".

Приєднатися до спільноти супердрузів і оформити щомісячну підписку на регулярну допомогу можна за посиланням tabletochki.org/superdruzi

Благодійник може обрати будь-яку комфортну суму, яка буде списуватися раз на місяць з його банківської картки у зазначений день. Підписку можна скасувати у будь-який момент в особистому кабінеті на сайті.

Нагадаємо, "Таблеточки" - благодійний фонд, який понад 10 років допомагає онкохворим дітям в Україні. Фонд працює в чотирьох напрямках: адресна допомога сім’ям, системна допомога дитячим онковідділенням, захист прав дітей і професійний розвиток медичного персоналу. Щомісяця під опікою фонду 500 сімей і 21 онковідділення по всій Україні. За час роботи фонду 5500 сімей отримали адресну допомогу.

"АЛЛО" - маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 140 містах України.