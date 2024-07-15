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10 упражнений для начинающих, которые помогут взять максимум из домашних занятий спортом

Понедельник 15 июля 2024 18:16
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10 упражнений для начинающих, которые помогут взять максимум из домашних занятий спортом Упражнения для начинающих, которые можно делать дома (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Разумно спланированная тренировка дома для начинающих может быть не менее эффективной, чем занятия в зале. Некоторые упражнения обеспечивают комплексный подход к улучшению общей физической формы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Приседания

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, опустите тело, будто садитесь на спинку стула, держа спину прямо.

Выполните три подхода по 12-15 повторений.

10 упражнений для начинающих, которые помогут взять максимум из домашних занятий спортомПриседания (фото: eatthis.com)

Отжимание

Станьте в положение планки, расставив руки немного шире, чем на ширине плеч. Опустите грудь в пол, удерживая тело в прямой линии. Выполните три подхода по 8-12 повторений.

10 упражнений для начинающих, которые помогут взять максимум из домашних занятий спортомОтжим (фото: eatthis.com)

Прыжки

Встаньте ровно, соединив ноги, затем подпрыгните, одновременно поднимая руки и разводя ноги. Вернитесь в исходное положение и повторите.

Выполните 3 подхода по 1 минуте каждый.

10 упражнений для начинающих, которые помогут взять максимум из домашних занятий спортомПрыжки (фото: eatthis.com)

Собака вниз

Начните в положении планки и поднимите бедра к потолку, образуя перевернутую букву "V". Выполните 3 подхода по 30 секунд каждый.

10 упражнений для начинающих, которые помогут взять максимум из домашних занятий спортомУпражнение "Собака вниз" (фото: eatthis.com)

Поза воина

Встаньте широко расставив ноги и вытяните руки. Согните переднее колено, задержитесь на 30 секунд с каждой стороны, выполнив три подхода.

10 упражнений для начинающих, которые помогут взять максимум из домашних занятий спортомУпражнение "Поза воина" (фото: eatthis.com)

Поза дерева

Встаньте на одну ногу, а подошву другой ноги прижмите к внутренней части бедра или икры. Задержитесь на 30 секунд на каждой ноге, выполнив 3 подхода.

10 упражнений для начинающих, которые помогут взять максимум из домашних занятий спортомУпражнение "Поза дерева" (фото: eatthis.com)

Приседания с гантелями

Держите гантель близко к груди. Выполняйте приседания с добавленным весом. Сделайте до 3 подходов по 10-12 повторений.

10 упражнений для начинающих, которые помогут взять максимум из домашних занятий спортомПриседания с гантелями (фото: eatthis.com)

Выпады

Возьмите по гантели в каждую руку, сделайте шаг вперед одной ногой, опуская тело, пока оба колена не будут согнуты под углом 90 градусов. Выполните 3 подхода по 12 выпадов на ногу.

10 упражнений для начинающих, которые помогут взять максимум из домашних занятий спортомВыпады (фото: eatthis.com)

Прыжки с приседания

Выполняйте приседания и на подъеме выпрыгивайте. Мягко приземлитесь и перейдите в следующее приседание. Сделайте 3 подхода по 20 секунд.

10 упражнений для начинающих, которые помогут взять максимум из домашних занятий спортомПрыжки с приседаниями (фото: eatthis.com)

Планки с подъемом ног

Начните в положении планки, приподнимая одну ногу. Выполните 3 подхода по 12-15 подъемов на ногу.

10 упражнений для начинающих, которые помогут взять максимум из домашних занятий спортомПланка с подъемом ног(фото: eatthis.com)

Альпинисты

Встаньте в планку и поочередно быстро двигайте ногами, чтобы колени почти доставали до груди. Выполните 3 подхода по 30 секунд.

10 упражнений для начинающих, которые помогут взять максимум из домашних занятий спортомАльпинисты (фото: eatthis.com)

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