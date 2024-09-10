10 сентября: каков церковный праздник сегодня, почему нельзя ссориться с мужчинами

Сегодня, 10 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святые мученицы Минодора, Митродора и Нимфодора, жившие в III веке, были сестрами-христианками. Они выбрали жизнь в пустыне, чтобы посвятить себя молитве и посту.
Впоследствии правитель Вифинии, Фронтон, узнал о них и приказал арестовать сестер. Он попытался уговорить их отказаться от веры, обещая богатство и почести, но сестры отказались. Они были готовы умереть за свою веру.
Фронтон начал пытку со старшей сестры, Минодоры, которая мужественно выдержала все страдания. Когда она умерла, Фронтон привел младших сестер, Митродора и Нимфодора в суд. Он надеялся, что, увидев замученное тело Минодоры, они испугаются и откажутся от своей веры, но сестры остались непоколебимыми.
Тогда правитель отдал приказ мучить сестер и, наконец, казнить их. После этого язычники попытались сжечь их тела, но дождь погасил огонь и молния ударила по Фронтону и его слугам.
Христиане похоронили святых мучениц с большой честью. Часть мощей святых хранится на Афоне в Пантелеймоновом монастыре и в монастыре Пантократор.
Святые мученицы Минодора, Митродора и Нимфодора (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Завтра женщинам не следует ссориться с мужчинами, поскольку считается, что это может принести им несчастье. Существует поверье, что если женщина поссорится с мужчиной в этот день, она будет унывать и плакать в течение всей осени.
С давних времен было принято собирать рябину, поскольку считалось, что именно сегодня ягоды приобретают свои сильнейшие лечебные свойства. Люди сушили рябину или использовали ее для приготовления настоек и варенья.
Сегодня именины празднуют: Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Христианский портал "Кириос", Википедия.