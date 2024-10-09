10 важных украинских народных примет, в которые до сих пор верят люди

Украинские народные приметы - это неотделимая часть нашего культурного наследия, которое передается из поколения в поколение. В силу каких давних верований и примет, связанных с природными явлениями, повседневной жизнью и даже поведением животных, до сих пор верят люди?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 10 наиболее известных украинских народных приметах, в которые продолжают верить и сегодня.
Одним из наиболее распространенных примет является вера в то, что если кошка начинает тщательно себя вылизывать, то скоро в дом приедут гости.
Эта примета считается особенно актуальной в сельских местностях, где гости реже заглядывают без уведомления. Считается, что это предсказание связано с чувствительностью животных к изменениям энергии.
Эта примета имеет глубокие корни. Соль в прошлом была чрезвычайно ценной, и случайно ее рассыпать считалась не только расточительством, но и поводом для конфликтов в семье. Чтобы предотвратить ссоры, советуют бросить щепотку соли через левое плечо.
Хотя сегодня многие не верят в приметы, связанные с черными котами, в Украине эта примета остается распространенной. Если черный кот перебежал дорогу, считается, что это может принести неудачу. Некоторые даже пытаются остановиться или обойти это место, чтобы избежать возможных неприятностей.
Если отправился в путь и вдруг вспомнил, что что-то забыл дома, нельзя возвращаться. Это считается плохим знаком и может привести к неудачам в делах. Если же возвращение неизбежно, советуют взглянуть в зеркало перед выходом из дома, чтобы обмануть примету.
В украинской традиции считается, что свистение в доме может "высвистеть" достаток. Эта примета тесно связана с представлением о том, что деньги и успех являются энергией, которую можно случайно потерять из-за неосторожных действий, таких как свист.
Радуга после дождя всегда вызывает положительные эмоции и в народном сознании она символизирует хороший знак. Увидеть радугу означает, что скоро в вашу жизнь придет радость и благополучие. Считается, что это тоже символ гармонии и мира.
Подкова издавна считалась символом удачи и защиты. Если найти подкову на дороге, ее советуют принести домой и повесить над дверью, чтобы привлечь удачу и отгонять злых духов. Эта примета все еще популярна, особенно в сельских местностях.
Эта примета напоминает о том, что случайно выпавшая из рук во время еды ложка является предвестником неожиданных гостей. Чем больше ложка, тем важнее будет визит. Особенно считается, что это касается женщин.
Еще одна примета, связанная с финансовым достатком, говорит, что пустые бутылки нельзя оставлять на столе. Считается, что это может привлечь бедность к дому. По этой причине пустую тару всегда убирают со стола.
Если зимой слышен волчий вой, это всегда вызывает тревогу. В народных верованиях это считается знаком важных изменений в жизни или даже больших природных катаклизмов. Волки символизируют силу природы, и их вой может предвещать как положительные, так и отрицательные изменения.
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При написании материала использовались следующие источники: издания "Этнохата" и "Всеосвита".