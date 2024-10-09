10 важных украинских народных примет, в которые до сих пор верят люди

Если кошка моется - жди гостей

Одним из наиболее распространенных примет является вера в то, что если кошка начинает тщательно себя вылизывать, то скоро в дом приедут гости.

Эта примета считается особенно актуальной в сельских местностях, где гости реже заглядывают без уведомления. Считается, что это предсказание связано с чувствительностью животных к изменениям энергии.

Если рассыпал соль - к ссоре

Эта примета имеет глубокие корни. Соль в прошлом была чрезвычайно ценной, и случайно ее рассыпать считалась не только расточительством, но и поводом для конфликтов в семье. Чтобы предотвратить ссоры, советуют бросить щепотку соли через левое плечо.

Встретить черного кота на дороге - к неудаче

Хотя сегодня многие не верят в приметы, связанные с черными котами, в Украине эта примета остается распространенной. Если черный кот перебежал дорогу, считается, что это может принести неудачу. Некоторые даже пытаются остановиться или обойти это место, чтобы избежать возможных неприятностей.

Нельзя возвращаться с полпути

Если отправился в путь и вдруг вспомнил, что что-то забыл дома, нельзя возвращаться. Это считается плохим знаком и может привести к неудачам в делах. Если же возвращение неизбежно, советуют взглянуть в зеркало перед выходом из дома, чтобы обмануть примету.

Свист в доме - к бедности

В украинской традиции считается, что свистение в доме может "высвистеть" достаток. Эта примета тесно связана с представлением о том, что деньги и успех являются энергией, которую можно случайно потерять из-за неосторожных действий, таких как свист.

Увидеть радугу - к счастью

Радуга после дождя всегда вызывает положительные эмоции и в народном сознании она символизирует хороший знак. Увидеть радугу означает, что скоро в вашу жизнь придет радость и благополучие. Считается, что это тоже символ гармонии и мира.

Найти подкову - на удачу

Подкова издавна считалась символом удачи и защиты. Если найти подкову на дороге, ее советуют принести домой и повесить над дверью, чтобы привлечь удачу и отгонять злых духов. Эта примета все еще популярна, особенно в сельских местностях.

Если с утра уронил ложку - жди гостей

Эта примета напоминает о том, что случайно выпавшая из рук во время еды ложка является предвестником неожиданных гостей. Чем больше ложка, тем важнее будет визит. Особенно считается, что это касается женщин.

Оставлять пустую бутылку на столе - к бедности

Еще одна примета, связанная с финансовым достатком, говорит, что пустые бутылки нельзя оставлять на столе. Считается, что это может привлечь бедность к дому. По этой причине пустую тару всегда убирают со стола.

Волки воют - к большим переменам

Если зимой слышен волчий вой, это всегда вызывает тревогу. В народных верованиях это считается знаком важных изменений в жизни или даже больших природных катаклизмов. Волки символизируют силу природы, и их вой может предвещать как положительные, так и отрицательные изменения.