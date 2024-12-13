10 важных фраз, которые хочет услышать в постели каждый мужчина

Не только женщины "любят ушами", мужчинам тоже приятно, когда любимая говорит им всякие приятные и важные вещи, хвалит его и показывает, как ей с ним хорошо. И хотя в постели не до разговоров, есть важные фразы, которые мужчина хотел бы услышать - утром, после секса, перед сном, во время отдыха.
Какие фразы хочет услышать в постели каждый мужчина и какое они имеют значение, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
По словам эксперта, для того, чтобы использовать фразы в постели, нужно сначала узнать вкусы мужчины.
"Важно помнить, что каждый человек уникален, и то, что нравится одному, может не понравиться другому. Поэтому всегда стоит быть внимательным к реакциям партнера и общаться открыто", - советует сексолог.
Он назвал 10 важных фраз, которые женщина может говорить любимому в постели и объяснил значение каждой фразы.
"Ты такой сильный" - Подчеркивание физической силы может быть очень приятным для мужчин.
"Мне нравится, когда ты так делаешь" - Похвала за конкретные действия всегда поднимает настроение.
"Ты меня сводишь с ума" - Это подчеркивает, что партнер вызывает сильные эмоции.
"Я чувствую себя такой желанной с тобой" - Это помогает создать атмосферу близости и доверия.
"Ты знаешь, как меня удовлетворить" - Подчеркивание мастерства партнера.
"Я хочу тебя" - Прямое выражение желания всегда приятно.
"Ты лучший" - Похвала, которая поднимает самооценку.
"Мне нравится, когда ты берешь инициативу" - Это может подчеркнуть уверенность партнера.
"Ты делаешь меня счастливой" - Подчеркивание эмоционального удовлетворения.
"Я люблю тебя" - Самая простая и самая сильная фраза, которая всегда важна.
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