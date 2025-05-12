10 украинских брендов вышиванок, которые превратили традицию в тренд и покорили мир: подборка с фото

Etnodim

Один из самых известных брендов вышиванок в Украине. Основанный в Киеве, Etnodim создает современную вышитую одежду, вдохновленную украинской культурой и искусством. В каталоге представлены модели для женщин, мужчин и детей.

Вышиванки от бренда Etnodim (фото: etnodim.ua)

Vita Kin

Бренд, основанный дизайнером Витой Кин, стал известным благодаря вышиванкам в стиле "boho chic". Вдохновением для первых коллекций стало украинское наследие, ее знаменитые методы и узоры вышивки. Коллекции Виты Кин получили признание в мире моды и были представлены на Парижской неделе моды.

Вышиванки бренда Vita Kin (фото: vitakin.com)

Foberini

Бренд, который воспроизводит старинные традиции в современном дизайне. Главный почерк бренда - крафтовое производство. Все модели изготавливают вручную и дополняют традиционными техниками ручной работы: "пухликами", "збиранками", китицами и декоративными швами. Кроме того, бренд уважает инициативу сознательной моды и заботы об окружающей среде.

Вышиванки бренда Foberini (фото: foberini.com.ua)

Yuliya Magdych

Дизайнер Юлия Магдыч основала бренд в 2013 году во время Революции Достоинства. Визитной карточкой бренда является сложная в исполнении этническая 3D-вышивка. Ее разрабатывали на основе узоров, найденных в музеях, частных коллекциях и во время исследовательских путешествий по Украине. Yuliya Magdych - это первый украинский бренд, представленный в лондонском Selfridges.

Вышиванки бренда Yuliya Magdych (фото: ua.yuliyamagdych.com)

Varenyky Fashion

Бренд, который сочетает современные мировые тренды с традициями народной вышивки. Для создания одежды команда Varenyky берет только качественные натуральные ткани и нити, а каждое изделие собирается вручную. Орнаменты разрабатываются после консультаций с этнологами, используя знания о древних оберегах.

Вышиванки бренда Varenyky Fashion (фото: varenykyfashion.ua)

Gaptuvalnya

"Гаптувальня" - это способ вышивки золотыми и серебряными нитками, а "гаптувати" означает прокладывать свою тропинку. Как объясняют основатели бренда, эти два способа употребления одного слова стали основой философии бренда. Ивано-франковский бренд предлагает авторские орнаменты, вдохновленные аутентичной украинской вышивкой. Все изделия отшиваются после заказа, также предлагают индивидуальный пошив.

Вышиванки бренда Gaptuvalnya (фото: gaptuvalnya.com)

EmbroideredGem

Это бренд украинской национальной этноодежды из Сум, который с 2016 создает уникальные вещи и переосмысливает древние украинские мотивы с учетом мировых тенденций. В коллекциях представлены романтические платья и блузки, украшенные кружевом в технике ришелье.

Вышиванки бренда EmbroideredGem (фото: embroideredgem.com)

Птаха

Дизайнер бренда Наталья Мельник более пяти лет занималась разработкой дизайнов для ручной вышивки, когда однажды решила воплощать идеи в жизнь. В каталоге представлены женские платья и блузы, с большим разнообразием цветов и фасонов.

Вышиванки бренда Птаха (фото: ptaha.in.ua)

Вільні люди

Бренд, который появился в 2014 году во время Революции Достоинства. В своих вышиванках пытаются показать связь украинцев с родной землей, вдохновляясь различными образами: от традиционной посуды до краснокнижных растений и животных.

Вышиванки бренда Свободные люди (фото: vvl.com.ua)