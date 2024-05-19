10 интересных фактов о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри сегодня отмечают шестую годовщину своей свадьбы, которая была довольно интересна.
РБК-Украина (проект Styler) собрала интересные факты об этом важном дне герцогов и делится с вами.
При подготовке материала были использованы следующие источники: BBC, People, Daily Mail.
Во время церемонии Гарри и Меган прочли традиционные клятвы, но невеста пропустила слово "подчиняться", так же как это сделала принцесса Диана, когда вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году.
Гарри нарушил королевскую традицию и надел кольцо (правда, не из валлийского золота, а из платины) во время церемонии венчания. Он носит ее до сих пор не снимая.
Свадебный букет для Меган Гарри собирал самостоятельно. Он выбрал любимые незабудки в честь своей покойной матери Дианы После свадьбы букет невесты был положен в Мемориал неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве согласно королевской традиции, которая началась с королевы-матери Елизаветы.
Интересные факты о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри (фото: Getty images)
День бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл не был объявлен выходным днем, как это было у Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.
Перед свадьбой утром бабушка Гарри - королева Елизавета II присвоила внуку и будущей жене титулы герцога и герцогини Сассекских.
Невеста шла к алтарю в платье, которое для нее разработала британская дизайнер Клэр Уэйт Келлер. Фата была вышита 55 цветами в знак уважения к 53 странам Содружества.
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