10 технологий, которые существенно влияют на наш мир уже сегодня

ИИ для научных открытий

Несмотря на то, что искусственный интеллект (ИИ) используется в исследованиях уже многие годы, достижения в области глубокого обучения, генеративного ИИ и фундаментальных моделей революционизируют процесс научных открытий.

ИИ позволит исследователям делать беспрецедентные открытия и достижения в понимании болезней, разработке новых материалов и расширении знаний о человеческом теле и разуме.

Технологии повышения конфиденциальности

Защищая личную конфиденциальность и одновременно предоставляя новые возможности для глобального обмена данными и сотрудничества, "синтетические данные" призваны изменить подход к обработке информации с мощными приложениями в области медицинских исследований.

Перенастраиваемые интеллектуальные поверхности

Эти инновационные поверхности превращают обычные стены и поверхности в интеллектуальные компоненты для беспроводной связи, одновременно повышая энергоэффективность беспроводных сетей. Они обещают множество применений, от умных фабрик до транспортных сетей.

Станции на высотных платформах

Используя самолеты, дирижабли и воздушные шары, эти системы могут расширить доступ к мобильным сетям в отдаленных регионах, помогая сократить цифровой разрыв для более чем 2,6 миллиарда человек во всем мире.

Интегрированное зондирование и связь

Появление сетей 6G способствует одновременному сбору данных (зондированию) и передаче (связи). Это позволяет создавать системы экологического мониторинга, которые помогают в умном сельском хозяйстве, охране окружающей среды и городском планировании.

Устройства интегрированного зондирования и связи также обещают снизить потребление энергии и кремния.

Объединяя вычислительную мощность с виртуальной и дополненной реальностью, эти технологии обещают быстрые улучшения в инфраструктуре и повседневных системах.

Они позволят проектировщикам и строителям проверять соответствие физических и цифровых моделей, обеспечивая точность, безопасность и продвижение устойчивого развития.

Эластокалорика

По мере повышения глобальной температуры потребность в решениях для охлаждения окружающей среды будет расти. Обеспечивая более высокую эффективность и более низкое энергопотребление, эластокалорика выделяет и поглощает тепло под механическим напряжением, представляя собой экологически чистую альтернативу существующим технологиям.

Микробы, улавливающие углерод

Генетически модифицированные организмы преобразуют выбросы в ценные продукты, такие как биотопливо, предлагая перспективный подход к смягчению последствий изменения климата.

Альтернативные корма для животных

Белковые корма для животных, полученные из одноклеточных белков, водорослей и пищевых отходов, могут стать устойчивым решением для сельскохозяйственной отрасли.

Геномика для трансплантации

Успешная имплантация генетически модифицированных органов человеку является значительным достижением в области здравоохранения, давая надежду миллионам людей, ожидающих трансплантации.