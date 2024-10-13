10 дел в уборке, которые можно с чистой совестью пропустить

Чистка швов между плитками

Чистить швы между плитками - задача, которая не приносит пользы. Несмотря на усилия, некоторые швы все равно останутся темными, а незаметные дефекты станут очевидными.

Это еще и трата ресурсов, таких как время и чистящие средства. Гораздо лучше раз в год покрыть затирку герметиком или воспользоваться парафиновой свечой.

Аккуратная сборка нижнего белья

Не все вещи нуждаются в идеальной организации. Тонкое бельевое кружево следует хранить отдельно и аккуратно, но обычные трусы можно просто бросать в ящик. Это поможет сэкономить время и усилия. К тому же частая переборка и сборка белья только создает лишнюю работу.

Мытье чугунной посуды

Чугун не любит воду, и мытье его может привести к появлению ржавчины. Часто достаточно просто вытереть посуду бумажным полотенцем и смазать маслом, чтобы она была готова к последующему использованию.

Если слишком часто мыть такую посуду, это приведет к потере ее природных антипригарных свойств. Даже при сильном загрязнении посуду лучше сразу вытереть досуха после мытья во избежание повреждений.

Чугун от воды ржавеет (фото: Freepik.com)

Частая полировка деревянной мебели

Не вся деревянная мебель нуждается в постоянном уходе. Полировать нужно только антикварные или дорогостоящие изделия, имеющие специальное покрытие из воска или масла.

Остальная мебель имеет финишное покрытие, которое стирается из-за чрезмерной чистки. Лучше всего просто протирать ее влажной тряпкой несколько раз в год.

Стирка штор перед праздниками

Привычка стирать шторы перед каждым праздником - давно устарела. В среднем, шторы нуждаются в стирке только раз в полгода, если в квартире нет животных или шторы не часто контактируют с улицей.

Частая стирка может разрушить текстуру ткани и сделать ее менее привлекательной. Вместо этого шторы можно пылесосить или использовать пароочиститель для их освежения.

Мытье кухонной плиты после каждого использования

Мыть плиту или духовку после каждого приготовления не обязательно. Достаточно раз в неделю использовать чистящие средства, а свежие пятна убирать просто влажной тряпкой.

Постоянная мойка может даже повредить поверхности. В духовку можно класть фольгу, которую легко менять по мере загрязнения.

Мыть плиту каждый день - лишняя трата времени (фото: Freepik.com)

Постоянная глажка одежды и постельного белья

Не вся одежда нуждается в глажке. Современные ткани, такие как деним или шерсть, почти не мнутся, и их можно просто повесить на плечики, чтобы они разгладились естественным путем.

Есть еще и так называемые "перманентные" ткани, вообще не нуждающиеся в глажке. Да и для постельного белья можно обойтись без постоянного утюга, свернув его в рулоны.

Чистить ливень и трубы "для профилактики"

Часто использовать химические средства для профилактической чистки труб небезопасно. Они могут повредить трубы и вызвать проблемы в будущем.

Если ливень работает нормально, дополнительная чистка не требуется. Лучше оставить агрессивные средства только для серьезных засорений.

Мытье всех продуктов

Не все продукты нуждаются в тщательной мойке. Например, если на упаковке салата указано, что он готов к употреблению, дополнительное мытье только рискует занести микробы.

Мытье мяса также не приносит пользы, поскольку бактерии уничтожаются при тепловой обработке. Грибы лучше протереть бумажным полотенцем, поскольку мытье изменяет их вкус и текстуру.

Мытье всех продуктов - устаревшая мысль (фото: Freepik.com)

Часто мыть чайники и кофеварки

Остатки чая или кофе на стенках чайника или чашечки кофеварки могут даже улучшать вкус напитка. Некоторые любители кофе уверены, что не следует лишний раз чистить эти приборы.

Чайники достаточно промыть водой, чтобы убрать остатки напитка. Это сохранит вкус и аромат.