Отчистит почти все! 10 способов использовать лимонную кислоту в уборке

Что такое лимонная кислота и как ее использовать?

Лимонная кислота - это органическое соединение, содержащееся в цитрусовых, таких как лимоны, лаймы, апельсины и грейпфруты.

Также существует синтетическая версия, используемая для сохранения и ароматизации продуктов, а также во многих моющих средствах. Она не имеет запаха, бесцветна и похожа на поваренную соль.

Для очищения рекомендуется использовать лимонную кислоту в концентрации 5-8%, которая естественно содержится в лимонах. Смешайте 1 столовую ложку лимонной кислоты с 1 стаканом теплой воды в бутылке с распылителем. Для более сложных задач можно использовать до 10% кислоты в растворе.

Лимонная кислота (фото: wikimedia.org)

Использование лимонной кислоты для очищения различных вещей

Кофемашины и чайники. Используйте 1 ст.л. ложку лимонной кислоты на 1 стакан теплой воды для удаления накипи.

Унитазы. Добавьте 1-2 ст. ложки кислоты в унитаз и очистите керамику кистью, оставьте на несколько часов перед смыванием.

Деревянные доски. Разделайте доску раствором лимонной кислоты, оставьте на 10 минут, а затем смойте.

Столешницы. Используйте раствор для очищения вашего кухонного стола. Но не нужно использовать лимонную кислоту для натурального камня – мрамора или гранита.

Душевые и ванные. Распылите раствор на поверхности, оставьте на 10-15 минут перед очищением.

Швы плитки на полу или стены. Нанесите раствор на швы, оставьте на несколько минут, почистите губкой и промойте.

Посудомоечные машины. Добавьте 3 ст. ложки лимонной кислоты в отсеке для моющих средств и запустите рабочий цикл.

Осушители. Используйте раствор для удаления минеральных отложений изнутри.

Бутылки для воды. Замочите разобранные бутылки в горячей воде из 2-3 ст. ложками лимонной кислоты на 15 минут.

Повседневные поверхности. Используйте раствор для очистки ручек двери, выключателей света, микроволновок и т.д.

Лимонная кислота является эффективным и доступным вариантом для очищения многих предметов в вашем доме.