10 простых вещей, которые очень важны для вашего ребенка

1. Если у вас несколько детей, то найдите время сходить на прогулку с каждым по отдельности. Уделяйте время лично каждому ребенку. Это может быть разговор перед сном, прогулка после школы или чаепитие отдельно от других членов семьи.

2. Положите маленькую шоколадку с запиской в школьный портфель вместе с завтраком. Поверьте - ребенку это понравится и он точно это оценит.

3. Поиграйте вместе с ребенком в "Майнкрафт" или другую компьютерную игру, которая ему нравится.

4. Позвольте ребенку походить по лужам, попадающимся на вашем пути. Купите резиновые сапоги - и вперед.

5. Если ребенок вернулся из школы угрюмый и усталый, воздержитесь от расспросов о том, как прошел день. Оставьте его в покое или молча дайте чашку чая. Ребенок обо всем расскажет во время ужина, если захочет. Дайте ему время восстановить силы.

6. Чаще говорите ребенку, какой он замечательный и что именно вам нравится в нем.

7. Приготовьте ребенку на завтрак оладьи в форме сердца.

8. Придумайте тайное рукопожатие или жест, о которых будете знать только вы и ваш ребенок.

9. Повесьте в детской комнате пробковую доску, чтобы оставлять друг другу милые записки.

10. Благодарите ребенка за все, что он делает, даже если он просто развесил сушиться влажные полотенца или положил продукты в холодильник.