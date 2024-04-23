10 причин не заводить собаку. Одна из них - вы пообещали ребенку щенка

Собаки дорогие

Щенки могут стоить много денег, иногда больше, чем большинство людей ожидает - и это не о непосредственной стоимости животного. Еда и игрушки - не единственные затраты, связанные с содержанием собаки.

В перечень входят такие расходы, как ветеринарные осмотры (плановые и нет), лекарства, страхование домашних животных и услуги помощника по выгулу. Однако потенциальных затрат можно ожидать гораздо больше.

У вас плотный график

Если у вас плотный рабочий график, и вы часто бываете вдали от дома, или у вас не так много свободного времени, то собака - не самая лучшая идея. Щенки занимают много нашего времени, особенно во время обучения и социализации.

Не стоит заводить собаку, если для нее нет времени (иллюстрация: Freepik)

Вы не можете ожидать, что щенок будет сидеть в клетке или в ванной целый день, пока вы не вернетесь домой и не найдете несколько минут, чтобы провести с ним - или будет с кем-то, кто не в состоянии постоянно присматривать за ним.

Ваш арендодатель не разрешает держать домашних животных

Если ваш арендодатель не позволяет вам держать в доме домашних животных, не стоит пытаться скрыть собаку от него. Это связано со слишком большими рисками и может привести к тому, что вам придется либо отдать животное, либо срочно искать другое жилье.

Члены семьи страдают аллергией

Даже легкая аллергия на собак может вынудить людей чувствовать дискомфорт, поскольку аллергены всегда будут вокруг них.

Хотя они могут предложить регулярно принимать лекарства от аллергии, чтобы облегчить симптомы, это все равно не является надежным долгосрочным решением.

Обучение требует времени

Не все имеют терпение и время, чтобы дрессировать собаку, особенно собак тех пород, которые труднее поддаются дрессировке. Дрессировка обычно начинается, когда щенку всего несколько недель от рождения, и иногда может пройти два года, прежде чем вы начнете замечать прогресс.

Если вы не готовы тренировать щенка каждый день или тратить много денег на кинолога, который будет делать это за вас, то это веская причина не заводить собаку.

Вы пообещали своему ребенку

Вы можете чувствовать себя вынужденными завести собаку, потому что ваш ребенок хочет щенка и пообещал заботиться о нем, и может показаться, что это поможет ребенку научиться быть ответственным. Однако большинство детей не могут взять на себя обязательства по уходу за щенком, поэтому большая часть ответственности ложится на вас.

Именно вы будете принимать решения по собаке, обучать ее, кормить, убирать за ней, а также оплачивать ее медицинские счета.

Вы планируете подарить собаку

Собака может показаться самым лучшим подарком. Однако не стоит дарить щенка тому, кто не готов взять на себя такие обязательства. Собака - это огромная ответственность и обязательства на десятилетие или более, к которому нужно подготовиться.

Необходимые ветеринарные услуги

Когда вы заводите щенка, вы берете на себя обязательство обеспечивать все его потребности, включая доступ к ветеринарной помощи. Существует множество причин, по которым вашу собаку нужно будет отвезти к ветеринару, будь то операция по стерилизации, вакцинация, проверка состояния здоровья или неотложная помощь.

Почти все собаки нуждаются в посещении ветеринара в определенный момент своей жизни. Поэтому лучше не заводить щенка, если у вас нет финансовой стабильности, чтобы покрыть счета за ветеринарные услуги.

У вас уже есть собака

Во многих случаях содержать двух собак одного возраста в одном доме - не самая лучшая идея. Иметь одну собаку - это уже серьезное обязательство, поэтому для многих людей брать на себя ответственность заботиться о еще одной - слишком сложной задаче.

Две собаки могут не подружиться (иллюстрация: Freepik)

Кроме того, наличие двух собак примерно одного возраста может привести к поведенческим проблемам.

Вы хотите их разводить

Если вы не авторитетный собаковод с экспертными знаниями, необходимыми финансами и навыками, вам не стоит заводить щенка с намерением когда-нибудь его разводить. Собаководство может привести к большим затратам и проблемам, чем вы рассчитывали.