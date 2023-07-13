10 причин, почему электронные сигареты опасны

Почему нужно отказаться от электронок

Адикция

Это состояние, характеризующееся компульсивной потребностью в определенном веществе или поведении, игнорируя негативные последствия. Большинство электронных сигарет содержат никотин, тоже вызывающий зависимость. И если вы вздумаете бросить курить, или удержаться от этого процесса, то сразу станете раздражительным, агрессивным, будете страдать головной болью, у вас обострится чувство тревожности, которое сегодня и так у всех обострено… Оно вам нужно?

Повреждение легких

Некоторые э-жидкости могут содержать диацетил - химическое вещество, которое при вдыхании может вызвать облитерирующий бронхиолит, что приводит к затруднению воздушного потока в легкие и со временем может вызвать необратимые повреждения. Тяжелые формы этого заболевания могут потребовать пересадки легкого.

Опасность взрыва

Электронные сигареты подзаряжаются и могут взорваться, если их заряжать неправильно или использовать с поврежденными батареями.

Токсичность

Э-жидкости в своей основе содержат пропиленгликоль и глицерин. Эти вещества считаются безопасными для еды, но их влияние на организм при вдыхании до сих пор полностью не изучено. В то же время, некоторые ученые склонны считать, что пропиленгликоль и глицерин могут навредить человеческим органам.

Сердечные болезни и импотенция

Никотин в электронных сигаретах может повысить артериальное давление и частоту сердцебиения, что увеличивает риск развития сердечных болезней. Также тот же никотин может оказывать негативное влияние на репродуктивную систему как мужчин, так и женщин.

Ароматизаторы

Многие э-жидкости содержат ароматизаторы для придания разнообразных вкусов. Однако некоторые из этих веществ могут быть вредными при вдыхании. К примеру, уже выше упомянутый диацетил, ранее использовавшийся в некоторых ароматизаторах попкорна, связывают с развитием фиброза бронхиол.

Риск для младенцев

Курение электронных сигарет при беременности может привести к низкой массе ребенка при рождении, преждевременных родах и других проблемах со здоровьем младенца и роженицы.

Нарушения развития мозга

В научных исследованиях показано, что подростки из-за курения электронок часто испытывают проблемы с вниманием, обучением и могут быть склонны к развитию зависимостей в будущем. Также "парение" может повлечь за собой долгосрочные изменения в структуре и функции мозга.

Никотиновое отравление

Чрезмерное "парение" сигарет может привести к никотиновому отравлению, которое может быть смертельным.

Ну и еще одна причина, почему нужно отказаться от электронок, заключается в том, что скоро вы просто не сможете купить их свободно в украинских магазинах. Поэтому позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня!