7 правил сбора грибов, которые уберегут жизнь во время "тихой охоты"

Кроме прекрасного отдыха на природе сезон сбора грибов может принести неприятные неожиданности. Даже наиболее опытным грибникам следует не забывать о собственной безопасности, чтобы не попасть в западню.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница ГСЧС Украины в Facebook, сайт Изяславского лесного хозяйства, портал Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых больших опасностях и важнейших правилах, которые следует соблюдать украинцам во время "тихой охоты". Особенно - во время войны.

"Враждебные" объекты

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину территория нашего государства перестала быть безопасной. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям украинцев призывают воздержаться от прогулок по лесам, особенно на деоккупированных территориях.

Если вы все же решили рискнуть и выйти "на природу", будьте максимально осторожны и бдительны - под золотистыми листьями могут прятаться не только грибы, но и опасные мины и другие "враждебные" объекты, имеющие только одно предназначение.

В лесу легко не заметить опасные объекты (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)

Загрязнение

Во время сбора грибов следует избегать мест, расположенных вблизи экологически загрязненных районов:

свалок

токсичных производств

полей, обработанных пестицидами

городских парков, скверов, дворов

мест с повышенным радиационным фоном

участков, близких к автомагистралям

Собранные в таких условиях грибы могут принести больше вреда, чем пользы, ведь они накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными для еды.

Некоторые грибы совсем не похожи на "классические" (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)

Опасные насекомые

Готовясь к "тихой охоте" обязательно возьмите с собой "базовую" аптечку. К ней необходимо добавить действенный антигистаминный препарат (снимает аллергическую реакцию организма).

В лесу и на лужайках вы можете встретить муравьев, пчел, шмелей, пауков, а также клещей. Их укусы могут сказаться на организме наихудшим образом, поэтому ваша одежда во время сбора грибов должна быть максимально "закрытой" (головной убор, высокое "горло", крепкие высокие сапоги и т. п.).

Иногда сложно понять, что за насекомое перед тобой (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)

Ядовитые пресмыкающиеся

В Украине живут три вида ядовитых гадюк, ужи, полозы, ящерицы, черепахи и другие пресмыкающиеся. Не все эти животные ядовиты и обычно проявляют агрессию только в случае опасности. В то же время ежегодно жертвами укусов змей становятся десятки людей (преимущественно из-за собственной опрометчивости или безрассудства).

Чтобы уберечь свою жизнь при поиске грибов, будьте очень осторожны:

разворачивайте листья и траву с помощью удобной палки (прута)

садитесь на землю (траву, листья) только после тщательной проверки участка

по возможности обходите или тщательно проверяйте землю в пределах заболоченных местностей, заросших озер и прудов, старых пней, копны сена, стволов поваленных деревьев и т.п. (именно там чаще всего скрываются ядовитые пресмыкающиеся)

не приближайтесь к змее или другим пресмыкающимся, если увидели их неподалеку (в случае опасности они могут проявлять агрессию)

для лесных прогулок выбирайте плотную, удобную и максимально "закрытую" одежду

В высокой траве пресмыкающимся легко прятаться (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)

Неизведанные территории

Чтобы не заблудиться и не нарваться на неприятности во время сбора грибов, старайтесь ходить по известным вам тропинкам на знакомых участках.

Если вы отправляетесь на новые места, исследуйте сначала карты региона или конкретной локации, сохраните их себе на телефоне (чтобы они были доступны в режиме "оффлайн" - без интернета). Убедитесь, что там нет болот, неустойчивых почв или опасных урочищ и пропастей.

Кроме того, старайтесь обходить стороной любых диких зверей - кабанов, медведей, одичавших собак и волков, лис или барсуков.

Когда каждое дерево похоже на другое, потеряться легко (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)

Простуда

Грибную "охоту" лучше начинать ранним утром, когда температура воздуха еще достаточно низкая. Ближе к полудню становится теплее, и лишнюю одежду следует снимать, чтобы организм не перегревался.

Чтобы уберечься от простуды, одежду лучше подготовить с вечера (предварительно просмотрев прогноз погоды на нужный день в нужном месте). Она должна быть не только удобной, но и приспособленной к тем температурам, с которыми вы встретитесь во время прогулки на природе.

А еще на природе может внезапно пойти дождь (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)

"Умный" выбор

Складывать в корзину все грибы подряд никак нельзя, ведь первое правило грибника - не уверен, не бери. Для того чтобы получить от "тихой охоты" удовольствие, а не проблемы, следует помнить о ряде основных правил:

грибы, вызывающие сомнения, лучше показать опытному грибнику (или просто оставить там, где они растут)

никогда не пробуйте грибы на вкус или запах (даже если вы уверены, что они съедобны)

не собирайте грибы, которые у основания ножки имеют белый мешочек (пустое клубообразное утолщение)

не собирайте перезрелые, дряблые, испорченные, поврежденные грибы

Каждый грибок должен радовать глаз (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)

Советы начинающим

Отправляясь в лес за грибами, необходимо знать правила их сбора, а также соблюдать правила поведения в лесу и элементарной культуры общения с живой природой - для сохранения грибных запасов и сбережения леса.

Основные советы от лесников:

грибы не стоит срывать, чтобы не повредить грибницу (гриб лучше осторожно срезать острым ножом у основания ножки, или "выкрутить" из грибницы)

собирать грибы лучше в корзину или проветриваемую тару (в пластмассовом или металлическом ведре, или же в пластиковом пакете грибы быстро "сгорают")

прежде чем положить гриб в корзину, его следует очистить от земли, мусора и листьев.

укладывать грибы лучше всего шляпками вниз или боком

не стоит собирать за раз больше грибов, чем можно переработать (собранные грибы очень быстро портятся и теряют свои качества, поэтому их необходимо переработать сразу же после возвращения из леса)

не стоит искать грибы в высокой траве, густых лесных зарослях или сильно затененных местах (это - тщетно потерянные силы, нервы и время)

Успешной "охоты"! (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)