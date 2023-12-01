10 новых украинских песен для того, чтобы правильно встретить зиму

Tember Blanche - "Пінгвін"

В новой работе дуэт Владислава Лагоды и Анны Польской (Саши Ганапольской) раскрывает собственное понимание партнерской верности и проводит четкую границу между мгновенным увлечением и настоящей любовью.

Кстати, скоро выйдет и клип на эту милую зимнюю песню.

Никита Киселев - "Полюси"

Легендарная песня Тины Кароль "Полюс притяжения" теперь на украинском!

"Песня "Полюс притяжения" сопровождала меня в трудный момент моей жизни, поэтому я решил перевести именно ее, чтобы снова наслаждаться ею в украиноязычной версии…" - комментирует Никита.

Певец очень благодарен Тине Кароль, что она позволила исполнить эту песню. Более того, поп-дива очень внимательно подошла к процессу создания официального перевода и принимала участие во всех творческих процессах.

МЯТА и ХАС - "Самотня"

Песня об эмоциональном состоянии, которое, к сожалению, сейчас знакомо большинству украинцев - одиночество. Это благодарность женщинам, которые, несмотря ни на что, остаются сильными.

Макс Птичник и Марина Круть - "Такі як ми"

Романтики украинской сцены выпустили очень чувственный, светлый и милый мини-альбом. Предлагаем послушать одну из самых красивых песен, которые вы когда-либо слышали!

Oxana Trach - "Вдома"

Еще одна песня о любви и поддержке.

"С одной стороны, мы много слышим о рыцарских поступках в отношении любимого человека, но на самом деле, когда ты сталкиваешься с этим, тебе не всегда нужна эта драма. Иногда вам просто нужно, чтобы кто-то был рядом, чтобы держать вас за руку", - комментирует певица.

O.TORVALD - "Я повернусь"

Этой песней должна закончиться музыкальная карьера O.Torvald. Однако за день до того, как Женя Галич и Ко должны были объявить об этом на концерте во Львове, решение изменилось.

KARTA SVITU - "Батіна тачка"

Иван Марунич шутит, что после народного успеха песни "Пес Патрон" продюсеры на несколько недель закрыли его в студии и приказали писать второй хит. Так, чтобы это была песня о любви, а также ее легко можно было подыграть на гитаре.

"Студия наша находится в гараже, поэтому, вдохновляясь красками, смазками и плакатами с изображениями Вероники Кастро, композиция была написана", - добавляет лидер KARTA SVITU.

Эта песня, полная ретро-вайбом и счастливым взглядом в будущее, должна объединить продвинутых пользователей веб-сайта тикток, а также более опытную аудиторию, предпочитающую Фейсбук, Вайбер и ICQ.

Zelenooka - "Шах і мат"

Это песня о силе и самоуважении, рассказ об осознании, противостоянии и отказе от токсических отношений, призыв к слушателям быть сильными и ценить себя.

"В каждой ноте "Шах і мат" я вложила частичку своего сердца и души. Эта песня - мой призыв к каждому, кто когда-нибудь столкнулся с нелегкими отношениями, найти в себе силу для перемен. Музыка - это мой способ разговаривать с миром, и я надеюсь, что мои слова помогут кому-то обрести свой свет", - комментирует певица.

Ульмо Три - "Стяг у твоїх руках"

Новая мощная, драйвовая и по-настоящему рок-н-рольная песня Константина Шелудько, которая зарядит вас энергией.

Saf Safron & GR33NWAVE - "Надрилений"

Песня и видео созданы в шутливой манере и рассказывают о губительном влиянии наркотиков на жизнь человека (в этом случае на примере условного Артема) и как люди используют время не продуктивно, тратя ресурсы и энергию на не совсем нужные иллюзорные вещи.