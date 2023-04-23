10 неожиданных побочных эффектов от чая с лимоном, о которых должен знать каждый

Эрозия зубов

У людей, регулярно употребляющих лимонный чай, могут наблюдаться признаки эрозии зубной эмали. Лимон может быть тихим убийцей для эмали, делая зубы чувствительными к острой боли и к резким изменениям температуры.

Употребление избыточного количества лимона (или цитрусовых) также может привести к ощущению покалывания во рту.

Изжога

Чрезмерное употребление лимонного чая может изменить уровень рН желудка и кишечника, вызывая кислотный рефлюкс, когда кислота из желудка движется к пищеводу. Это может вызвать чувство жжения в груди, а иногда и рвоту.

Обезвоживание

В крайних случаях лимон может работать как мочегонное средство. Это означает, что он вызывает обезвоживание в организме из-за частых позывов к мочеиспусканию. Достаточно частое употребление лимонного чая может оказаться опасным и вызвать обезвоживание организма.

Кроме того, чай с лимоном не очень эффективен в восстановлении баланса жидкости после обезвоживания, вызванного физическими нагрузками.

Язвы на слизистой рта

Употребление слишком большого количества чая с лимоном может раздражать слизистые и потенциально привести к афте - язве на слизистой полости рта.

Опасно для беременных

Беременным женщинам не рекомендуется употреблять чай с лимоном, поскольку он содержит кофеин. Чрезмерное употребление кофеина может спровоцировать выкидыш или другие серьезные побочные эффекты.

Опасно для кормящих матерей.

Женщинам, кормящим детей грудью, также следует избегать лимонного чая. Кофеин из чая смешивается с грудным молоком, и поэтому ребенок может стать более капризным или раздражительным.

Остеопороз

Лимонный чай вымывает большое количество кальция из организма через мочу, что может вызвать остеопороз - хрупкость костей.

Поглощение алюминия

Когда вы добавляете лимон в свой чай, алюминий, присутствующий в напитке, усваивается организмом, чего не происходит, если вы пьете обычный чай.

Этот абсорбированный алюминий может вызвать токсичность в организме, что может привести к энцефалопатии, остеомаляции или апластической болезни костей, повышенному риску инфекции, увеличению массы левого желудочка и снижению функции миокарда и даже внезапной смерти.

Болезнь Альцгеймера

Исследования связывают употребление лимонного чая с вероятностью развития болезни Альцгеймера в зрелом возрасте. Регулярное употребление чая с лимоном может повлечь за собой накопление бляшек в мозге, которые связывают с возникновением болезни Альцгеймера.

Проблемы с желудком

У некоторых людей регулярное употребление чая с лимоном может вызвать боли в желудке, диарею, синдром раздраженного кишечника и даже язву.

В Книге лекарства Аюрведы запрещено смешивать лимон и мед с горячей водой. Считается, что эта комбинация изменяет природные качества ингредиентов и может вызвать проблемы с пищеварением.

Все эти побочные эффекты лимонного чая серьезны, но они не означают, что от него нужно полностью отказаться. Выпивайте не больше одной чашки в день, желательно утром, когда желудок пуст.

Если вы чувствуете какие-либо симптомы, такие как чувствительность зубов, боль в животе или тошнота, временно откажитесь от чая с лимоном и проконсультируйтесь с врачом.