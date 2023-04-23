10 неожиданных побочных эффектов от чая с лимоном, о которых должен знать каждый

Чай с лимоном - любимый напиток для многих. Он обогащен антиоксидантными полифенолами чая и витамином С из лимона, что укрепляет иммунитет. Однако чрезмерное употребление этого напитка может привести к побочным эффектам.
О 10 неожиданных последствиях от чая с лимоном для здоровья пишет ресурс Style craze.
У людей, регулярно употребляющих лимонный чай, могут наблюдаться признаки эрозии зубной эмали. Лимон может быть тихим убийцей для эмали, делая зубы чувствительными к острой боли и к резким изменениям температуры.
Употребление избыточного количества лимона (или цитрусовых) также может привести к ощущению покалывания во рту.
Чрезмерное употребление лимонного чая может изменить уровень рН желудка и кишечника, вызывая кислотный рефлюкс, когда кислота из желудка движется к пищеводу. Это может вызвать чувство жжения в груди, а иногда и рвоту.
В крайних случаях лимон может работать как мочегонное средство. Это означает, что он вызывает обезвоживание в организме из-за частых позывов к мочеиспусканию. Достаточно частое употребление лимонного чая может оказаться опасным и вызвать обезвоживание организма.
Кроме того, чай с лимоном не очень эффективен в восстановлении баланса жидкости после обезвоживания, вызванного физическими нагрузками.
Употребление слишком большого количества чая с лимоном может раздражать слизистые и потенциально привести к афте - язве на слизистой полости рта.
Беременным женщинам не рекомендуется употреблять чай с лимоном, поскольку он содержит кофеин. Чрезмерное употребление кофеина может спровоцировать выкидыш или другие серьезные побочные эффекты.
Женщинам, кормящим детей грудью, также следует избегать лимонного чая. Кофеин из чая смешивается с грудным молоком, и поэтому ребенок может стать более капризным или раздражительным.
Лимонный чай вымывает большое количество кальция из организма через мочу, что может вызвать остеопороз - хрупкость костей.
Когда вы добавляете лимон в свой чай, алюминий, присутствующий в напитке, усваивается организмом, чего не происходит, если вы пьете обычный чай.
Этот абсорбированный алюминий может вызвать токсичность в организме, что может привести к энцефалопатии, остеомаляции или апластической болезни костей, повышенному риску инфекции, увеличению массы левого желудочка и снижению функции миокарда и даже внезапной смерти.
Исследования связывают употребление лимонного чая с вероятностью развития болезни Альцгеймера в зрелом возрасте. Регулярное употребление чая с лимоном может повлечь за собой накопление бляшек в мозге, которые связывают с возникновением болезни Альцгеймера.
У некоторых людей регулярное употребление чая с лимоном может вызвать боли в желудке, диарею, синдром раздраженного кишечника и даже язву.
В Книге лекарства Аюрведы запрещено смешивать лимон и мед с горячей водой. Считается, что эта комбинация изменяет природные качества ингредиентов и может вызвать проблемы с пищеварением.
Все эти побочные эффекты лимонного чая серьезны, но они не означают, что от него нужно полностью отказаться. Выпивайте не больше одной чашки в день, желательно утром, когда желудок пуст.
Если вы чувствуете какие-либо симптомы, такие как чувствительность зубов, боль в животе или тошнота, временно откажитесь от чая с лимоном и проконсультируйтесь с врачом.
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