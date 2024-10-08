10 необходимых средств для уборки, которые должны быть у каждой хозяйки

Уборка квартиры вызывает множество эмоций - от скуки до удовольствия от результата. Но, вне зависимости от вашего настроения, наличие нужных средств под рукой поможет значительно упростить процесс и быстро справиться с любым беспорядком.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о важнейших чистящих средствах, которые станут надежными помощниками в наведении порядка.
Основу любого набора для уборки составляет универсальное моющее средство. Его главное преимущество - возможность эффективно очищать различные поверхности. Используйте его в виде спрея или разбавленного раствора, и оно поможет быстро навести чистоту в любой комнате.
Чтобы сражаться с бактериями, не обойтись без дезинфицирующих средств. Они идеально подходят для обеззараживания различных поверхностей - от кухонных до санитарных, например для обработки стола после нарезки мяса или очистки сиденья унитаза.
Чистые окна и зеркала - это то, что создает ощущение свежести в доме. Спрей для стекла быстро устраняет грязь, пыль и остаточные следы, не оставляя разводов или липкости, благодаря чему ваши поверхности будут сиять.
Полироль для мебели придает блеск деревянным поверхностям, а также устраняет пятна и отпечатки пальцев. Благодаря приятному аромату и эффективному действию это средство поможет сделать мебель чистой и ухоженной.
Если вы не хотите тратить часы на очистку известкового налета, воспользуйтесь специальным средством для удаления накипи. Просто распылите его на контактирующей с горячей водой поверхности, оставьте на несколько минут, и средство сделает всю работу за вас, удаляя даже устойчивый налет.
Жидкость для мытья полов эффективно удаляет различные типы загрязнений и не требует смывания. Это делает ее удобной для быстрой и легкой уборки.
Еще один важный продукт в наборе - чистящий порошок. Благодаря абразивным свойствам он отлично подходит для удаления сложных загрязнений, например для очистки швов между плитками. Это средство следует иметь под рукой для периодической глубокой уборки.
Жизнь в доме часто связана с засорением труб и стоков. Средство для прочистки засоров растворяет жир, волосы, остатки пищи и другие отложения, помогая держать водопровод в нормальном состоянии.
Если у вас есть ковры, то вам обязательно понадобится средство для их очищения. Оно не только удаляет грязь и пыль, но и эффективно справляется с пятнами, возвращая коврам свежий вид.
Для поддержания чистоты в санузле необходимо специальное средство для унитазов, обычно в форме геля. Мощная формула эффективно устраняет отложения и обеспечивает гигиену, оставляя приятный аромат и нейтрализуя неприятные запахи.
Раньше мы писали, какие 15 вредных привычек при уборке портят порядок в доме.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Cleanipedia, Apartment Therapy, Sante Plus.