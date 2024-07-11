10 лучших кондиционеров среднего класса, которые помогут пережить жару

В жаркие дни надежный кондиционер становится неотъемлемым спутником комфортного быта. Отбирая идеальное устройство для вашего дома или офиса, стоит обратить внимание на кондиционеры среднего класса, сочетающие доступную цену и высокую эффективность.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт украинского интернет-магазина техники Vencon .

Cooper&Hunter Nordic Evo NG CH-S09FTXN-NG

Кондиционер представляет собой современное климатическое оборудование, предназначенное для обеспечения комфортных условий в помещении.

Он имеет мощность охлаждения 2,6 кВт и обогрева 2,8 кВт. Рабочий диапазон температур позволяет использовать его для охлаждения при температуре от -15 до +43 градусов цельсия и для обогрева от -25 до +24 градусов Цельсия. В качестве хладагента используется экологически безопасный и более энергоэффективный R32.

Одной из ключевых особенностей этой модели является инверторная технология. Инверторный компрессор позволяет плавно регулировать мощность работы кондиционера, что обеспечивает более точное поддержание температуры, снижает энергопотребление и уменьшает уровень шума.

Встроенный антибактериальный фильтр обеспечивает очистку воздуха от бактерий и других микроорганизмов, улучшая качество воздуха в помещении.

Кондиционер работает очень тихо - уровень шума внутреннего блока в режиме минимальной нагрузки составляет всего 24 дБ, что делает его практически незаметным. Также устройство поддерживает возможность удаленного управления через Wi-Fi с помощью специального приложения, что позволяет контролировать климат в помещении даже вне дома.

Специальный ночной режим работы автоматически регулирует температуру и уровень шума, создавая комфортные условия для сна.

Дизайн кондиционера современный и стильный, что позволяет ему вписываться в любой интерьер. Компактные размеры внутреннего блока облегчают его установку и делают кондиционер менее заметным в интерьере.

Cooper&Hunter Nordic Evo NG CH-S09FTXN-NG

Cooper&Hunter Vital Inverter CH-S09FTXF-NG

Эта модель оснащена инверторным компрессором, что позволяет эффективно регулировать мощность работы и поддерживать заданную температуру с высокой точностью.

Мощность охлаждения кондиционера составляет 2,6 кВт, а мощность обогрева - 2,8 кВт.

Кондиционер Cooper&Hunter Vital Inverter CH-S09FTXF-NG работает на экологически безопасном хладагенте R32.

Одной из ключевых особенностей этой модели является широкий диапазон рабочих температур. Кондиционер способен эффективно охлаждать помещение при температуре окружающей среды от -15 до +48 градусов Цельсия и обогревать его при температуре от -25 до +24 градусов Цельсия.

Кондиционер оборудован антибактериальным фильтром, который очищает воздух от бактерий и других вредных микроорганизмов, что улучшает качество воздуха в помещении и способствует здоровой атмосфере.

Управление кондиционером Cooper&Hunter Vital Inverter CH-S09FTXF-NG возможно с помощью пульта дистанционного управления или через встроенный модуль Wi-Fi, что позволяет контролировать работу устройства через специальное приложение на смартфоне или планшете.

Cooper&Hunter Vital Inverter CH-S09FTXF-NG

Cooper&Hunter Alpha NG CH-S09FTXE-NG Wi-Fi

Кондиционер оснащен инверторным компрессором, который позволяет точно регулировать мощность и поддерживать заданную температуру, что способствует снижению энергопотребления и уменьшению уровня шума при работе.

Мощность охлаждения кондиционера составляет 2,6 кВт, а мощность обогрева - 2,8 кВт.

Этот кондиционер отличается высоким классом энергоэффективности A++, что позволяет значительно экономить на электроэнергии. Cooper&Hunter Alpha NG CH-S09FTXE-NG Wi-Fi способен эффективно охлаждать помещение при температуре окружающей среды от -15 до +43 градусов Цельсия и обогревать его при температуре от -25 до +24 градусов Цельсия.

Устройство оборудовано антибактериальным фильтром, который очищает воздух от бактерий и других вредных микроорганизмов, улучшая качество воздуха в помещении.

Благодаря встроенному модулю Wi-Fi, управление кондиционером можно осуществлять через специальное приложение на смартфоне или планшете, что обеспечивает высокий уровень удобства и гибкости в управлении климатом в помещении.

Cooper&Hunter Alpha NG CH-S09FTXE-NG Wi-Fi

Samsung AR09TXHQASINUA

Эта модель отличается высокой эффективностью и надежностью, обеспечивая как охлаждение, так и обогрев. Мощность охлаждения кондиционера составляет 2,5 кВт, а мощность обогрева - 2,8 кВт.

Кондиционер оборудован инверторным компрессором, который позволяет точно регулировать мощность и поддерживать заданную температуру, что способствует снижению энергопотребления и уменьшению уровня шума при работе.

Рабочий диапазон температур для охлаждения составляет от -10 до +46 градусов Цельсия, а для обогрева - от -15 до +24 градусов Цельсия. Кондиционер Samsung AR09TXHQASINUA оснащен антибактериальным фильтром, который очищает воздух от бактерий и других вредных микроорганизмов, улучшая качество воздуха в помещении.

Управление кондиционером осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, а также через мобильное приложение, что обеспечивает удобство и гибкость в настройке климатических параметров.

Устройство поддерживает функцию самодиагностики, которая автоматически обнаруживает и сообщает о неисправностях, упрощая процесс обслуживания.

Samsung AR09TXHQASINUA

TCL TAC-09CHSD/XAB1I Inverter R32 WI-FI Ready

Мощность охлаждения кондиционера составляет 2,5 кВт, а мощность обогрева - 2,8 кВт.

Кондиционер использует экологически безопасный хладагент R32.

TCL TAC-09CHSD/XAB1I способен эффективно работать в широком диапазоне температур: для охлаждения от -15 до +50 градусов Цельсия и для обогрева от -15 до +30 градусов Цельсия, что делает его подходящим для эксплуатации в условиях экстремальных температур.

Модель оснащена антибактериальным фильтром, который очищает воздух от бактерий и других вредных микроорганизмов, улучшая качество воздуха в помещении. Функция самодиагностики позволяет автоматически обнаруживать и сообщать о неисправностях, упрощая процесс обслуживания.

Благодаря поддержке Wi-Fi, управление кондиционером можно осуществлять через специальное приложение на смартфоне или планшете, что обеспечивает высокий уровень удобства и гибкости в настройке климатических параметров.

TCL TAC-09CHSD/XAB1I Inverter R32 WI-FI Ready

TCL TAC-09CHSD/XAB1IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI

Кондиционер TCL TAC-09CHSD/XAB1IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI - это высокоэффективное устройство, предназначенное для создания комфортного микроклимата в помещении.

Мощность охлаждения кондиционера составляет 2,5 кВт, а мощность обогрева - 2,8 кВт..

Кондиционер использует экологически безопасный хладагент R32.

TCL TAC-09CHSD/XAB1IHB способен эффективно работать в широком диапазоне температур: для охлаждения от -15 до +50 градусов Цельсия и для обогрева от -15 до +30 градусов Цельсия.

Модель оснащена антибактериальным фильтром, который очищает воздух от бактерий и других вредных микроорганизмов, улучшая качество воздуха в помещении. Функция самодиагностики автоматически обнаруживает и сообщает о неисправностях, упрощая процесс обслуживания.

Благодаря поддержке Wi-Fi, управление кондиционером можно осуществлять через специальное приложение на смартфоне или планшете, что обеспечивает высокий уровень удобства и гибкости в настройке климатических параметров.

TCL TAC-09CHSD/XAB1IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI

Gree Bora Inverter R32 GWH07AAA-K6DNA5C Wi-Fi

Мощность охлаждения этого кондиционера составляет 2,2 кВт, а мощность обогрева - 2,3 кВт.

Кондиционер использует экологически безопасный хладагент R32. Gree Bora Inverter R32 GWH07AAA-K6DNA5C способен эффективно работать в широком диапазоне температур: для охлаждения от -15 до +43 градусов Цельсия и для обогрева от -22 до +24 градусов Цельсия, что делает его подходящим для эксплуатации в различных климатических условиях.

Модель оснащена антибактериальным фильтром, который очищает воздух от бактерий и других вредных микроорганизмов, улучшая качество воздуха в помещении. Функция самодиагностики автоматически обнаруживает и сообщает о неисправностях, упрощая процесс обслуживания.

Управление кондиционером можно осуществлять через специальное приложение на смартфоне или планшете, что обеспечивает высокий уровень удобства и гибкости в настройке климатических параметров.

Gree Bora Inverter R32 GWH07AAA-K6DNA5C Wi-Fi

Gree Praktik Pro GWH09QB-K3DNA2G

Мощность охлаждения кондиционера составляет 2,7 кВт, а мощность обогрева - 2,8 кВт.

Кондиционер использует хладагент R410A, который обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев. Gree Praktik Pro GWH09QB-K3DNA2G способен эффективно работать в широком диапазоне температур: для охлаждения от -15 до +43 градусов Цельсия и для обогрева от -15 до +24 градусов Цельсия.

Модель оснащена многоступенчатой системой фильтрации, которая очищает воздух от пыли, бактерий и других вредных микроорганизмов, улучшая качество воздуха в помещении. Функция самодиагностики автоматически обнаруживает и сообщает о неисправностях, что упрощает процесс обслуживания.

Кондиционер также поддерживает различные режимы работы, такие как "Турбо" для быстрого охлаждения или обогрева и "Сон" для минимального уровня шума и поддержания комфортной температуры во время сна.

Gree Praktik Pro GWH09QB-K3DNA2G

Panasonic Super Compact CS/CU-PZ25WKD

Кондиционер Panasonic Super Compact CS/CU-PZ25WKD представляет собой компактное и эффективное устройство, разработанное для обеспечения комфортного воздушного климата в помещениях.

Эта модель оснащена инверторным компрессором, что позволяет ей эффективно регулировать мощность и поддерживать стабильную температуру в помещении, обеспечивая при этом снижение энергопотребления и уровня шума.

Мощность охлаждения кондиционера составляет 2,5 кВт, а мощность обогрева - 3,2 кВт. Panasonic Super Compact CS/CU-PZ25WKD использует экологически чистый хладагент R32, который обеспечивает эффективное охлаждение и имеет меньший потенциал воздействия на климатическую систему планеты.

Кондиционер оборудован множеством функций для повышения комфорта пользователей, включая систему очистки воздуха от пыли и бактерий.

Panasonic Super Compact CS/CU-PZ25WKD

Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S

Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S представляет собой высококачественное климатическое устройство, спроектированное для обеспечения комфортного микроклимата в помещении.

Эта модель оснащена инверторным компрессором, что обеспечивает точное регулирование мощности и эффективное поддержание заданной температуры, при этом снижая энергопотребление и уровень шума в процессе работы.

Мощность охлаждения кондиционера составляет 2,5 кВт, а мощность обогрева - 3,2 кВт. Устройство использует экологически безопасный хладагент R32.

Модель Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S оборудована многоступенчатой системой фильтрации воздуха, которая улавливает пыль, бактерии и другие вредные частицы, что способствует улучшению качества воздуха в помещении.

Функция самодиагностики автоматически обнаруживает и сообщает о любых неисправностях, что упрощает процесс технического обслуживания и поддержания работоспособности кондиционера.

Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S