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Як за 10 хвилин зробити піч на вулиці: вам знадобиться всього 21 цегла

Фото: Як легко і швидко зробити піч на вулиці (youtube-com-Ogurki)
Автор: Анна Шиканова

Військова агресія Росії проти України призвела до масштабних руйнувань у багатьох містах. Разом з будівлями була зруйнована інфраструктура і люди позбулися газу та електроенергії. Багатьом довелося готувати їжу на вуличних вогнищах.

Як можна зробити вуличну піч за 10 хвилин з цегли для приготування їжі, розповіли в Donbas24.

Цей нехитрий спосіб зробити вуличну грубку стати в нагоді не тільки людям в зоні бойових дій, які залишаються без газу та електрики на кілька годин або днів. Таку піч можна використовувати на дачі та в заміському будинку. Вода на такій грубці закипає дуже швидко.

Для створення цієї печі ракетного типу вам знадобиться 10 хвилин часу і два десятки цегли. Як стверджують фахівці, для розпалювання такої печі потрібно в три рази менше палива, ніж для звичайної печі або багаття.

Щоб швидко розтопити таку піч, візьміть дрова, дрібні гілки, тирса, шишки, сухе листя, папір. Ще один великий плюс такої грубки - захист вогню від сильного вітру.

Вам потрібно 20 цегли та одна половинка. Краще, якщо у вас в розпорядженні буде Вогнетривка цегла, але підійде і звичайний червоний. Знайдіть рівну ділянку землі та складіть піч відповідно до схеми кожного ряду.

Цегла в димоході (3 ряд) розігрівається до 1000 градусів. Коли піч розігріється, вона швидко виходить на робочий режим. Будь-яке паливо буде згоряти без залишку, а піч диміти не буде.

Як скласти піч з 21 цегли - дивіться на цій Інструкції.

А ось схеми більш простих варіантів грубки - на 18 і 13 цегли.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна використовувати зубну пасту в побуті.

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