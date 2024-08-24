10 крутых вещей, в которые можно своими руками превратить пластиковые пакеты

Пластиковые пакеты - наиболее распространенные одноразовые предметы. Мы используем и выбрасываем их в сумасшедших объемах. Но, может быть, можно своими руками превратить их в красивые и полезные вещи?

РБК-Украина (проект Styler) подобрало несколько творческих вариантов, как из пластиковых пакетов сделать очень интересные и оригинальные вещи для украшения и быта.

Подавление сорняков с помощью пластиковых пакетов

Разложите пластиковые пакеты в своем саду под мульчу, чтобы предотвратить рост сорняков. Однако соблюдайте осторожность, чтобы не накрыть корни растений, поскольку пластиковые пакеты могут их задушить.

Защита нежных растений от мороза

В реальной жизни растения действительно могут пострадать от мороза, получив что-то вроде обморожения. Защитите нежные растения при заморозках, накрыв их пластиковыми пакетами. Пакеты будут выступать в роли изоляции и спасут ваши растения.

Воздушный змей из пластикового пакета: простой и дешевый

Захватите детей в ветреный день, создав воздушные змеи из пластиковых пакетов. Все, что нужно сделать, это привязать веревку к ручкам пакета. Это самый легкий в изготовлении воздушный змей!

Кроме того, пластиковые пакеты идеально подходят для изготовления парашютов для игрушек, поскольку они легко поднимаются в воздух.

Благодаря своей форме и ручкам, пакет - это уже готовый змей или парашют (фото: playteachrepeat.com)

Светодиодная лампа с пластиковым абажуром

Из светодиодной лампы и пакета можно создать отличный вариант светильника, который будет не только декоративным, но и вполне функциональным. Самое простое решение - обтянуть старый абажур красивым полиэтиленом.

Однако учтите, что традиционные лампы накаливания для таких изделий не подходят по очевидным причинам.

Изготовление "пряжи" из пластиковых пакетов

Базовым материалом для многих изделий из пластиковых пакетов является так называемая "пряжа", которую можно легко создать в домашних условиях.

Для этого нужно распрямить пакет, сложить его вдоль на несколько частей, нарезать поперек на несколько частей, а затем соединить полученные кольца между собой, связывая их в длинную нить.

Такой материал можно использовать для различных творческих проектов, что не только уменьшает количество отходов, но открывает новые возможности для креативности.

Плетеный водонепроницаемый мешок или корзина

Создайте водонепроницаемый мешок, используя пластиковые пакеты. Просто нарежьте их на тонкие полоски и свяжите вместе, чтобы создать длинную нить.

Используйте эту "пряжу" вместо обычной и свяжите водонепроницаемый мешок, который идеально подходит для поездок на пляж. Кроме того, такой мешок будет легким и крепким, что обеспечит его длительный срок использования.

Прочная, красивая и очень дешевая корзина (фото: luckyladybirdcraft.blogspot.com)

Изготовление браслетов

Превратите обычные пластиковые браслеты и переработанные пакеты в стильные модные аксессуары. Просто сверните пакет и оберните его вокруг браслетов, используя пакеты разных цветов, чтобы создать браслеты, подходящие к любому наряду.

Это не только экологично, но и позволяет добавить оригинальность к своему образу, создавая уникальные аксессуары.

Изготовление бусин

Превратите пустые пластиковые пакеты из магазина в красивые бусины для создания разнообразных украшений. Хотя этот проект может показаться несколько сложным, после освоения техники вы сможете создавать великолепные серьги, бусы и другие украшения из пластиковых бусин.

Скакалка из старых пакетов: веселая идея для детей

Забудьте о покупных скакалках, которые постоянно теряются, и воспользуйтесь этим дешевым и веселым решением. Сплетите пластиковые пакеты в скакалку, которая подарит вам часы веселья!

К тому же, дети смогут приобщиться к процессу изготовления, что обеспечит им дополнительное время для веселого и полезного занятия с семьей.

Для такого плетения даже не нужно делать пряжу (фото: onecrazyhouse.com)

Подставки под горячее из переработанных пластиковых пакетов

Соедините пластмассовые пакеты воедино, создав стильные подставки под горячее. Они будут отлично защищать поверхность стола от высоких температур и могут быть изготовлены в разных цветах и формах для добавления индивидуальности вашей кухни.