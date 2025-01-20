10 фраз, которые категорически нельзя говорить друг другу в отношениях

Слова имеют большую силу. В отношениях они могут укрепить связь или нанести непоправимый вред. Есть некоторые фразы, которых стоит избегать при любых обстоятельствах, чтобы сохранить любовь и доверие друг к другу.

Какие 10 фраз не стоит говорить в отношениях, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина.

1. "Ты всегда все делаешь неправильно!"

Это обобщение, которое обвиняет человека целиком, а не его действия. Лучше объяснить конкретную проблему, не унижая партнера.

2. "Мне все равно"

Эта фраза сигнализирует о безразличии, которое разрушает эмоциональную связь. Важно показать, что чувства и мысли партнера имеют значение.

"Такая фраза показывает отсутствие чувств и иногда ее достаточно, чтобы разрушить связь между партнерами", - отмечает психолог.

3. "Я же говорил(а)!"

Это проявление пренебрежения, акцентирует внимание на ошибке другого. Вместо этого предложите поддержку или решение.

4 "Ты такой/такой же(-ая), как и твои родители!"

Сравнение с родственниками вызывает защитную реакцию и возмущение. Избегайте намеков на негативную наследственность.

5. "Если тебе не нравится, то уходи".

Это угроза, которая подрывает чувство безопасности в отношениях. В конфликтах важно искать компромиссы, а не создавать ультиматумы.

6 "Почему ты не можешь быть, как...?"

Сравнение с другими людьми вызывает чувство неполноценности. Принимайте партнера таким, какой он есть.

7. "Ты меня не понимаешь"

Вместо обвинений лучше попытаться объяснить свои чувства: "Мне важно, чтобы ты услышал меня".

8. "Я уже не люблю тебя"

Слова, сказанные в момент гнева, могут разрушить отношения навсегда. Не спешите озвучивать то, о чем вы можете потом пожалеть.

"Такая фраза - это фактически уже призыв к окончанию отношений. Если чувств уже нет, то какой смысл оставаться вместе?" - говорит эксперт.

9. "Мне не нужна твоя помощь".

Это обесценивает желание партнера поддержать вас. Важно принимать помощь, ведь это сближает.

10. "Все равно ничего не изменится"

Эта фраза звучит как отказ от работы над отношениями. Вместо этого выражайте желание найти решение вместе.

"Отношения - это диалог и взаимопонимание. Важно выбирать слова, которые усиливают доверие и любовь, а не разрушают их. Попробуйте заменить критику на поддержку, и ваши отношения станут крепче", - резюмирует Наталья Гарина.