З 1 березня пенсія зросте: кого чекає обіцяна надбавка

На його думку, збільшення пенсії на 300 гривень істотно на житті одержувачів цих виплат не позначиться.

"Не потрібно цей факт подавати як якусь ініціативу уряду, це насправді виконання закону. Уряду треба поменше розповідати, як вони шукали гроші, а треба просто виконувати закон, це є в повноваженнях уряду. З 13 млн пенсіонерів ця індексація торкнеться тільки 8 млн, і 300 грн, говорімо відкрито, не можна сказати, що, коли раз у рік людям підвищується пенсія на 300 грн, це покращує рівень їх життя, особливо якщо враховувати, що протягом останнього місяця істотно зросли ціни на продовольство і товари першої необхідності", – заявив він.

Розенко розповів, що потрібно зробити, щоб підвищити пенсії більш істотно.

"Потрібно глобально змінити ситуацію в Пенсійному фонді, щоб у нього був ресурс для підняття пенсій. А у нас за 2 останніх роки дефіцит бюджету Пенсійного фонду зріс приблизно на 50-60 млрд грн, якщо раніше дефіцит був 150 млрд грн, то він зріс до 200 млрд. При такій катастрофічній ситуації в Пенсійному фонді говорити про те, що влада щось принципово поліпшить для пенсіонерів, не можна", – сказав він.