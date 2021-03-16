З 1 квітня українки будуть народжувати по-новому: що зміниться

З 1 квітня на ведення вагітності в амбулаторних умовах буде передбачено окремий пакет. Згідно нововведення, медичний заклад та Національна служба здоров’я України укладатимуть контракт, а вагітні зможуть отримувати певний обсяг медичної допомоги безоплатно.
Які саме послуги надаватимуться українкам безоплатно – розповіли у НСЗУ.
З наступного місяця породілля отримає змогу цілком безкоштовно пройти спостереження вагітності - від взяття під нагляд, розробки індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику та його виконання.
Окрім того, українки зможуть пройти необхідні лабораторні аналізи та інструментальні обстеження.
Ось їхній перелік:
загально-клінічні, біохімічні та імунохімічні (розгорнутий клінічний аналіз крові, визначення групи крові і резус фактору, біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, глюкоза в цільній крові або сироватці крові, загальний аналіз сечі, експрес-тест на наявність білка та інші);
на інфекції та віруси (гепатит, тестування на ВІЛ, серологічне дослідження на сифіліс, мікробіологічне дослідження матеріалу з прианальної області з метою виявлення носійства стрептокока групи В тощо);
мікроскопічні та цитологічні тощо;
інструментальні обстеження, зокрема УЗД з використанням доплерографії, кольпоскопія, кардіотокографія, електрокардіографія та інші.
Також у пакет входять:
профілактика, спрямована на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних захворювань;
направлення вагітної до перинатального консиліуму за участю лікаря-генетика, профільних дитячих спеціалістів при виявленні у плода ознак вродженої, спадкової патології;
своєчасне направлення вагітних у стаціонар при необхідності;
заняття у "Школі відповідального батьківства" із залученням членів сім’ї до навчання;
надання повної інформації вагітним щодо перебігу їх вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів.
Переглянути весь обсяг медичної допомоги вагітним можна на сайті НСЗУ.
Також у Національній службі здоров’я нагадали, що пацієнтка має право на вибір закладу, де спостерігати вагітність. Незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання.
Як ми раніше повідомляли, у Раді матдопомогу при народженні першої дитини хочуть збільшити до 50 тисяч гривень.