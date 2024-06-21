Как отреагировали звезды на скандал с Тищенко и его охраной: "Шакалиный экспресс"

Вчера в сети распространилось шокирующее видео. На нем нардеп Николай Тищенко и, вероятно, его работники устроили потасовку с военнослужащим, который был на прогулке с маленьким ребенком. Реакция общества не заставила себя долго ждать. Звезды и медийные персоны начали массово осуждать действия депутата.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас возмущенные комментарии украинских знаменитостей.
Конфлиткт между стороной Николая Тищенко и добровольцем Дмитрием Павловым с позывным "Сын" произошел в Днепре 20 июня. Нардеп приехал в город, чтобы по его словам, проверить информацию о мошеннических действиях ботоферм и колцентров.
Во время пребывания Тищенко в городе произошел инцидент с дракой, в которой, вероятно, были задействованы охранники депутата.
"По факту конфликта в центре Днепра полиция открыла два уголовных производства", - сообщили в полиции.
Новый "холостяк" резко отреагировал на действия Тищенко в своих Instagram-stories. Александр окрестил нардепа "котлетой" и добавил, что подобным личностям, как Николай и его подопечным - не место в обществе.
Instagram-stories Александра Терена (Скриншот)
Нецензурной бранью о конфликте отозвался и певец Владимир Дантес. В своем Instagram шоумен назвал вероятную охрану депутата "проклятыми чертями" и добавил, что общество объединилось против них. Также Владимир подчеркнул, что руководство страны должно вмешаться в ситуацию.
Певица тоже не заставила себя ждать с реакцией на действия Тищенко. Instagram-stories Даши лаконичные и решительные, в них артистка призывает аудиторию к распространению информации и подчеркивает, что подобные ситуации не должны происходить в стране.
Instagram-stories Даши Астафьевой (Скриншот)
Ведущий и актер в своих соцсетях колко осудил действия сопровождения депутата. Сначала он осыпал Николая "комплиментами", впоследствии добавив, что перед всеми "лестными словами" не хватает нецензурного существительного.
Кроме того, Женя назвал Тищенко "интернет-мемом" и упрекнул в "политическом донкихотстве". Как и предыдущие звезды, ведущий заключил, что ситуация требует действий.
Instagram-stories Жени Яновича (Скриншот)
В своих Instagram-stories ведущая назвала сторону Тищенко "цирком". Рамина добавила, что хочет, чтобы люди, совершившие инцидент, понесли наказание и были уволены со своих должностей.
"Здесь нужна культура, а не "шакалиный экспресс", - остро подытожила женщина.
Instagram-stories Эсхакзай Рамины (Скриншот)
Ранее мы рассказывали о чем певец Дантес эпично высмеял нардепа Тищенко из-за его внешности.
Также мы писали о том, что шоумен Джеджула рассказал когда обновит данные в ТЦК.
При создании материала были использованы источники: Instagram-stories Александра Терена, Instagram-stories Владимира Дантеса, Instagram-stories Даши Астафьевой, Instagram-stories Жени Яновича, Instagram-stories Эсхакзай Рамины и публикация в Facebook полиции Днепропетровской области.